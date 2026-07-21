IU conmemorará el Día de las Víctimas del Franquismo ante la falta de un acto institucional en cumplimiento de la ley

El exsecretario general de CC.OO y político de IU, Jesús Cámara, en el acto homenaje por el Día de las Víctimas del Franquismo - IU

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida celebrará mañana, 22 de julio, el Día de las Víctimas del Franquismo para rendirles homenaje ante la falta, por cuarto año, de un acto institucional que de cumplimiento a la ley regional.

La diputada de IU Henar Moreno, en rueda de prensa, ha recordado cómo el 22 de julio fue declarado oficialmente en La Rioja, a través de la Ley 5/2022 de Memoria Democrática, como el Día de las Víctimas del Franquismo.

La ley, ha apuntado, establece la obligación del Gobierno regional de realizar un acto institucional y colocar un monumento conmemorativo en Logroño en esta fecha. Sin embargo, no cumple con esta premisa.

Ha recordado cómo la fecha elegida para el 22 de julio se refiere al asesinato de obreros de 'La Tabacalera', en 1936. En total, ha apuntado, se asesinó en la Provincia de Logroño a 2.000 personas, sin ser este lugar frente de guerra.

Para Moreno, "en este tiempo de negación de los efectos del franquismo la respuesta tiene que seguir siendo memoria, memoria, memoria; memoria como conocimiento de la historia, memoria también como reparación y memoria específicamente como garantía de no repetición".

El Franquismo, ha apuntado, fue "una dictadura fascista que impuso unas normas específicamente a los que pensaban diferente, ya sea por el hecho de ser de izquierdas o por el hecho de ser mujeres o por el hecho de tener otra orientación u otra identidad sexual".

Por eso, las nuevas generaciones deben "conocer cuáles son los efectos de una dictadura como ésta" en una época en la que se ve, incluso, cómo algunas mujeres "desprecian" los derechos adquiridos.

En este sentido ha señalado cómo la Ley de Memoria Democrática es una ley "muy avanzada", pero, "lamentablemente, sigue en un cajón". Así, "la disposición adicional cuarta de esa ley establece que, conjuntamente con el Ayuntamiento de Logroño, se ubicará un lugar en el centro de la localidad para que sea un lugar de reconocimiento a estas víctimas".

Ante la falta de acto institucional, Izquierda Unida colocará dos placas junto a la antigua Tabacalera, en un lateral de la actual Biblioteca de La Rioja (que tuvo la pasada legislatura el nombre de Biblioteca Almudena Grandes, ha recordado).

En ellas se ofrece un homenaje a quienes "lucharon por construir un mundo mejor frente a la barbarie del fascismo" y recuerda cómo, en ese lugar, se produjeron los primeros asesinatos y, durante los meses siguientes, miles de trabajadores fueron asesinados.

Desde Izquierda Unida, ha dicho, van a hacer ese homenaje "donde lo debería hacer el Gobierno de La Rioja", en la calle Portales, frente a la Biblioteca de La Rioja, a las 19:00 horas.

Colocarán dos placas "que tienen un efecto muy positivo, porque el mes que aguantan, hasta que alguien que se las lleva, la gente para a leerlas".

"Creemos que es un sitio importante aunque estamos dispuestos a que se busque otro; lo que no estamos dispuestos es a seguir en las cunetas. Lo que no estamos dispuestos es a que se invisibilice algo tan importante", ha resaltado.

Este año, además, el acto se completará con la visita a la placa colocada junto a la Universidad a Distancia (UNED) en conmemoración a Miguel Sarabia, abogado laboralista que sobrevivió a la matanza de Atocha; homenaje que, en esta ocasión, ha apuntado, el Gobierno de La Rioja sí ha hecho.