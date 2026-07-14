IU critica "la hipocresía" del PP con Ley de Dependencia; "En La Rioja piden el 50% y en el Congreso se ponen de perfil"

La diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno. - EUROPA PRESS

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja ha criticado "la hipocresía" del Partido Popular que, en nuestra ccaa, pide "que el Gobierno de España asuma sus obligaciones y se comprometa al gasto del 50 por ciento de dependencia" pero en el Congreso no apoyan las iniciativas para garantizar esta financiación.

La diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que hoy nos jugamos en el Congreso "la aprobación del incremento necesario para garantizar la atención a la dependencia", una reivindicación -continúa- "histórica de la izquierda" que con Gobiernos del PP "disminuyó". Fue a partir de 2019, con el PSOE y la entrada de IU, cuando en España "se vio un incremento fundamental en esta materia".

Pero hoy en el Congreso se vota una cuestión "muy importante". "Cumplir la ley y garantizar que tenemos recursos necesarios para dar esa atención a una dependencia de calidad", ha afirmado.

De esta manera, expresa, "lo que votamos hoy es claro, o gastamos dinero en dependencia o no". Y por ello exige al PP que "no se ponga de perfil" en una cuestión que afecta a los riojanos y a las riojanas y ha reclamado a los diputados riojanos del Partido Popular, Cuca Gamarra y Javier Merino, que voten a favor de la iniciativa.

Ante toda esta situación, Moreno lanza una pregunta clave: "¿Defiende el Partido Popular de La Rioja que se destine al menos el 50% de los recursos necesarios para financiar la dependencia o no?".

Como ha recordado, hasta ahora, en el trámite parlamentario de esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha votado en contra de sus propias enmiendas y de sus propias aportaciones.

Por tanto, prosigue, "estamos muy acostumbrados a que el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, nos diga que le preocupa la situación de los riojanos" pero ahora no sabemos su posición. Por eso "le pido que se desmarque del PP y vote a favor de lo que ellos mismos defienden".

Porque, como ha continuado, "cuando uno se compromete con la gestión y la atención, tiene que exigir dinero para beneficio de los riojanos y de las riojanas. No para destinar ese dinero en seguir alimentando a la empresa privada sin ir acorde con una mejora de la calidad del servicio".

LEY DE INCLUSIÓN

La diputada de IU ha explicado que conjuntamente con este Real Decreto de Financiación "que afortunadamente con independencia de lo que haga el Partido Popular saldrá adelante" se vota también la Ley de Inclusión que avanza en derechos para las personas con discapacidad por eso el PP "tiene que elegir dónde se va a situar".

Moreno ha indicado también que desde el Ministerio de Derechos Sociales se va a impulsar una reforma integral de la dependencia "que sitúe en el centro los derechos de las personas que allí residen y los derechos de las personas trabajadoras que están prestando este servicio cotidianamente".

Por lo tanto, finaliza, "pedimos que de una vez por todas asuman su tarea que no es hacer oposición al Gobierno de España sino exigir las mejoras de las condiciones de atención a las personas que residen en nuestra ccaa".