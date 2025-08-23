IU critica "la opacidad, privatización y vínculos ultras en la gestión del antiguo Espacio Peñas"

LOGROÑO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Logroño critica "la gestión que el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, está realizando en torno al antiguo Espacio Peñas, ahora rebautizado como Terraza de San Mateo, de cara a las próximas fiestas de San Mateo".

En primer lugar, "rechazamos con firmeza el proceso de adjudicación irregular y carente de transparencia llevado a cabo por el Consistorio. La licitación ha suscitado enormes dudas, con plazos ampliados de manera poco justificada, sobres abiertos en circunstancias cuestionables y la constatación de que tan solo una empresa, Boal Eventos, se ha presentado".

Una empresa, prosiguen en una nota de prensa, "que tal y como se ha hecho público mantiene vínculos con organizaciones ultras y de extrema derecha en Logroño, lo que consideramos absolutamente inaceptable para la gestión de un espacio festivo que debería ser plural, abierto y democrático".

"Además, denunciamos la ausencia total de participación en la toma de decisiones. Ni las peñas, ni las casas regionales, ni el tejido vecinal ni la ciudadanía logroñesa han tenido voz en este proceso", afirman desde IU.

El Ayuntamiento ha actuado "de espaldas a la sociedad, limitándose a anunciar a posteriori la posible adjudicación sin un diálogo real con quienes tradicionalmente han dado vida a este espacio. El Espacio Peñas fue, durante años, uno de los enclaves más populares y exitosos de las fiestas mateas, con un marcado carácter social y comunitario. Hoy, el PP pretende privatizarlo y convertirlo en un negocio, en lugar de mantener su esencia participativa y popular".

"Lo que antes era un espacio de encuentro ciudadano se transformará en un recinto lucrativo, perdiendo su carácter abierto y festivo. La falta de transparencia, la conexión con entornos ultras y la privatización de un espacio que pertenecía al pueblo de Logroño representan un retroceso democrático y cultural para nuestras fiestas".

Desde Izquierda Unida exigimos:

1. La paralización inmediata de este proceso de adjudicación.

2. La apertura de un proceso participativo y transparente que devuelva a las peñas, colectivos vecinales y ciudadanía el protagonismo en la organización de las fiestas.

3. La garantía de que ningún espacio festivo municipal será entregado a empresas o personas vinculadas con la extrema derecha.

Las fiestas de San Mateo "deben seguir siendo un espacio de convivencia, cultura popular y diversidad, no un negocio privado gestionado por quienes representan valores contrarios a la democracia y la convivencia ciudadana".