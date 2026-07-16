IU exige a Capellán "más inversión" en la lucha contra incendios y crisis climática y no se una al negacionismo de Vox

Archivo - Medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio - VOST LA RIOJA EMERGENCIAS - Archivo

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU regional, Henar Moreno, ha pedido al Gobierno de La Rioja "más inversión" para la lucha contra los incendios y del cambio climático así como la adaptación de las infraestructuras públicas a las necesidades actuales ante una crisis "sin precedentes" que exige "medidas estructurales y coyunturales". "No vale ponerse de perfil, hay que trabajar de forma inmediata".

Moreno también ha pedido al presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que "si de verdad cree que está habiendo un cambio climático debe exigirle a Feijóo que deje de ponerse al servicio de la negación de Vox".

Como ha reconocido, en estos momentos asistimos a un "cambio de era" ante el cual si no tomamos medidas urgentes, "las consecuencias serán inasumibles".

En estos momentos, prosigue, "ya llevamos más de 400 hectáreas arrasadas por el fuego en nuestra región, más de lo que se quemó en todo el año pasado".

"NEGACIÓN DE LA ULTRADERECHA"

En este punto, asegura la diputada, "es importante poner en evidencia la negación de la ultraderecha ante este hecho". Aún así "los datos matan su relato" porque es en Europa donde "este crecimiento de las temperaturas se está produciendo a mayor velocidad".

También critica "la hipocresía del PP de La Rioja" y pide que se posicione e informe a los ciudadanos de qué va a hacer; "Si va a mirar hacia otro lado y ceder a las exigencias de Vox de recorte de las inversiones en la lucha contra el cambio climático o se va a plantar, porque no vale tener una ideología clara si después la cambia por una cuestión electoral".

MEDIDAS "INSUFICIENTES"

Para IU está claro que las medidas que se están tomando "son insuficientes" a pesar del aumento de efectivos de Bomberos en nuestra ccaa para luchar contra los incendios. También culpa de esta situación al PSOE de La Rioja "que metió en un cajón la Ley del Cambio Climático y ahora piden que la pongan en marcha".

Aún así, continúa, "el PP tiene que anunciar qué es lo que va a hacer ante este cambio de era. Hay que abordar medidas estructurales que hagan que La Rioja y el país luchen para frenar esta crisis y tomar medidas coyunturales para combatir los incendios".

Considera fundamental ver "cuáles son las necesidades o articular lugares de refugio climático donde la población pueda acceder" y para ello desde IU "seguirán planteando iniciativas en el Parlamento de La Rioja contra los incendios".

PRESUPUESTO "CONGELADO"

"La lucha contra los incendios debe iniciarse en invierno" pero, como indica Moreno, "siempre llegan tarde". El PP "debe ponerse a trabajar y destinar recursos porque la Dirección General que cuenta con las competencias en cambio climático tiene congelado su presupuesto desde el año 2024".

Pero también hay que actuar para "mejorar" la situación que se vive en algunos centros a causa de las altas temperaturas. "En los centros de día, en las residencias de mayores, en atención a la dependencia... no sabemos qué hace el Gobierno de La Rioja, da titulares pero no resuelve los problemas y eso en La Rioja donde no necesita a Vox para gobernar".

La diputada de IU también hace una petición directa al presidente riojano, Gonzalo Capellán, " si el PP de La Rioja no está de acuerdo con la estrategia negacionista de Vox debe exigirle a Feijóo que deje de ponerse a su servicio".

TRANSICIÓN ENERGÉTICA TOTAL

Finalmente, desde IU piden que se aborde una transición energética total, que se adecuen infraestructuras y que se articule un plan que llegue también al ámbito educativo y sanitario para garantizar la confortabilidad.

Adaptarse a la implantación de energía alternativas que pasen también por un bajo consumo, medidas y leyes que garanticen que el que contamina paga y volver a un modelo más cercano al territorio así como recuperar la Ley del Cambio Climático son algunas de las medidas que proponen desde IU para mejorar la situación.