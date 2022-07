IU exige dar solución "inmediata" a la "interinidad, temporalidad y precariedad de trabajadores administración pública"

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha exigido al Gobierno riojano que "dé solución" a la situación de "interinidad, temporalidad y precariedad que sufren muchos trabajadores de la administración pública" y lo haga "con celeridad". Además, exige que se cumpla lo aprobado en el Parlamento riojano así como en los Tribunales de Justicia.

Henar Moreno ha criticado este miércoles "los anuncios rimbombantes" pero "sin efectos prácticos" que realiza el Gobierno de España como, por ejemplo, sobre la estabilización de los sanitarios que "son falsos" no porque "no se estén haciendo" sino porque "es un proceso iniciado hace meses" y pide al Parlamento riojano que "estabilice personas, no plazas" y se regularicen las personas que llevan años trabajando en fraude de ley".

La diputada de IU ha exigido así el cumplimiento de lo aprobado en el Parlamento de La Rioja en materia de personal interino del Gobierno riojano. Se necesita -ha dicho- "una estabilización de las condiciones de trabajo de estas personas para la mejora de todos los riojanos".

Como ha destacado en su intervención hay ya "muchas sentencias" del Tribunal de Justicia "que sanciona por incumplir la contratación temporal en el ámbito de las administraciones públicas".

"Esto tiene mayor efecto en diferentes ccaa y en especialidades en las que hay carencia de profesionales", ha dicho. En este punto, ha matizado, la tasa de temporalidad en la ccaa es del 32 por ciento en las administraciones públicas y aunque se anunció el compromiso de bajar la tasa hasta el 8 por ciento, "los números no salen".

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

De esta manera, IU exige que "de una vez por todas se cumpla el mandato del Parlamento" del año 2021 en el que su formación planteó distintas posturas como la modificación de la Ley de Función Pública de la comunidad para estabilizar los contratos en fraude de ley.

"Son muchos los trabajadores interinos que han ganado sentencias en el Tribunal Supremo y, por lo tanto, a este Gobierno se le acaba la excusa de decir que era inconstitucional. No es inconstitucional estabilizarlas".

Como ha destacado Moreno, "en la empresa privada, si hay un contrato en fraude de ley automáticamente ese contrato debe ser indefinido, lo mismo debe ocurrir en la administración pública".

La diputada también critica que "se han sacado de la manga un procedimiento para estabilizar las plazas pero no a la personas y, además, se operan criterios que discriminan a unos funcionarios con respecto a otros y a unas ccaa con otras".

Entre esas discriminaciones, Moreno destaca que, por ejemplo, en el caso de La Rioja "en ese proceso de estabilización, pueden ser trabajadores o trabajadoras eventuales de otras ccaa las que consoliden su plaza aquí porque en el procedimiento se han establecido unos criterios como que no computen las oposiciones aprobadas anteriores a 2012".

"Son muchísimas las especialidades en nuestra comunidad, como por ejemplo en el ámbito de educación, que no han sido convocadas en La Rioja con posterioridad a 2012 y, por tanto, los interinos de nuestra ccaa parten en desventaja con respecto a otras que sí las sacaron".

Ante ello, desde IU "planteamos una propuesta en el ámbito del parlamento riojano para que -dentro del marco de la legalidad que el Gobierno de España plantea- nuestra comunidad autónoma utilizase la posibilidad que legalmente tiene de dar una puntuación basada en haber trabajado en el ámbito de la ccaa para que partan con esa ventaja".

Como ha explicado Moreno, esta iniciativa fue aprobada aún con el voto en contra del PSOE y, por ello, "exigimos que el Gobierno riojano se someta a las mayorías y a la democracia y dé cumplimiento a lo aprobado".

Para Henar Moreno, "el Gobierno de La Rioja hace aberraciones jurídicas y personales como, por ejemplo, votar en contra de cumplir las sentencias del TS. Estamos hablando ya de una situación que se podría definir como prevaricación".

Por tanto, ha dicho, "lo que hay que hacer es ampliar el número de plazas que se van a estabilizar mediante ese concurso de méritos, hacerlo conforme a los criterios de la legislación que no es otra que someter todas las plazas desde antes de 2016 sin haber sido cubiertas mediante oposición".

DAR SOLUCIONES "CON CELERIDAD"

Con todo ello, ha reivindicado, "el Gobierno riojano tiene que dar una solución y lo debe hacer con celeridad porque si no, nos escandalizaremos cuando no hayan trabajadores" ya que "lo cierto es que esta situación de precariedad hace que muchos trabajadores de la función pública decidan irse a otras ccaa".

Finalmente, ha indicado, "nos solidarizamos con los colectivos y sindicatos de interinos para pedir la estabilidad y nos sumamos a los anuncios de que iniciarán movilizaciones en septiembre para exigir el cumplimento de la legislación vigente".

Por ello, ha destacado, "estabilicemos personas y trabajadores, cumplamos los mandatos del Parlamento y, como no podría ser de otra manera, los de los Tribunales de Justicia".