IU-Frente Amplio aboga por un ferrocarril como servicio público y abandonar el debate de "o AVE o nada"

La candidata al Congreso por La Rioja del Frente Amplio-IU, Alba Díez; y el candidato al Senado por La Rioja del Frente Amplio-IU (Senado del Progreso), Diego Mendiola - IU

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Amplio en La Rioja han abogado hoy, en rueda de prensa, por un ferrocarril como servicio público y abandonar el debate "o AVE (Alta Velocidad) o nada".

La candidata al Congreso por La Rioja del Frente Amplio-IU, Alba Díez; y el candidato al Senado por La Rioja del Frente Amplio-IU (Senado del Progreso), Diego Mendiola, han comparecido para trasladar las propuestas de esta formación en materia de infraestructuras.

Mendiola ha considerado que, "frente a los intereses de las grandes corporaciones, de las multinacionales, del gran capital, tienen que estar los intereses de la gente, de la ciudadanía".

Para Díez es necesario garantizar "el derecho a la libre circulación de manera segura" y, para ello, "tiene que haber un modelo cien por cien público que garantice la vertebración territorial".

Un modelo, ha sumado, que garantice "la seguridad humana de los pasajeros y las pasajeras"; porque "los problemas empiezan a brotar con más intensidad cuando el modelo cambia" hacia la privatización, lo que conlleva recortes.

Así, ha explicado Mendiola, aunque se dice que "Adif sigue siendo público intervienen operadores privados que lo que van a buscar es su negocio, su máximo beneficio".

"Esos operadores privados no tienen como objetivo el bien común, no tienen como objetivo reinvertir los beneficios que se llevan; y es un modelo al que nosotros nos oponemos de plano", ha relatado.

Mendiola también ha visto que "muchas veces la ciudadanía toma posiciones maximalistas de forma falsa", ya que: "No es o estoy a favor de la Alta Velocidad o me quedo con nada".

"Ese modelo que se impuso de, o Alta Velocidad o absolutamente nada, hace que el mantenimiento de esas vías, de esas infraestructuras, sea muy superior a una vía convencional o a una vía de cercanías. Y cuando vienen los recortes y no se invierte lo suficiente y se privatizan los servicios ocurren" accidentes, ha relatado.

Díez ha comenzado la rueda de prensa de hoy, y dado que iba a versar sobre infraestructuras, "recordando, y compartiendo, el dolor de las familias y amigos de las personas víctimas de los accidentes ferroviarios que han tenido lugar este año en el territorio español; así como de las más de 1.300 personas que han perdido la vida intentando llegar al Estado español en nuestras fronteras".