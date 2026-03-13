IU de Lardero critica "la falta de ambición" del presupuesto municipal de 2026

Archivo - Laura Bravo concejala de IU en el Ayuntamiento de Lardero - IU LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Izquierda Unida en Lardero, Laura Bravo, ha presentado alegaciones al presupuesto municipal para 2026 aprobado inicialmente por el equipo de Gobierno del Partido Popular, al considerar que se trata de unas cuentas "poco ambiciosas" que no responden a las necesidades actuales del municipio.

El presupuesto aprobado asciende a 11.894.434,73 euros, lo que supone una reducción del 4,68 por ciento respecto a 2025, cuando las cuentas municipales alcanzaron los 12.477.573 euros. Además, el capítulo de inversiones experimenta un "descenso especialmente significativo", situándose en 929.516,25 euros, muy por debajo de los 2.940.206,67 euros consignados el año anterior.

Para Izquierda Unida, "esta reducción de la inversión pública evidencia una falta de planificación estratégica y de ambición política en un municipio como Lardero, que ha experimentado un importante crecimiento poblacional en los últimos años y que requiere reforzar sus infraestructuras, equipamientos y servicios públicos".

Bravo ha señalado que "un municipio en crecimiento necesita inversiones y planificación de futuro, no limitarse a una gestión ordinaria que deja sin abordar problemas estructurales". Entre las principales alegaciones presentadas por Izquierda Unida destaca la necesidad de reforzar la plantilla municipal de obras y servicios, que "consideran insuficiente para atender adecuadamente las necesidades del municipio".

En este sentido, la formación propone "incrementar la dotación presupuestaria destinada a empleo público y reducir la externalización de servicios". Asimismo, IU reclama un "mayor esfuerzo" en políticas sociales, con el aumento de las partidas destinadas a ayudas de emergencia y al Servicio de Ayuda a Domicilio, reforzando la atención a personas mayores y dependientes, así como mejorando las condiciones laborales de las trabajadoras que prestan este servicio.

La formación también plantea "ampliar las políticas de cuidados y envejecimiento activo, reforzar la programación cultural y aumentar la financiación de la biblioteca municipal, así como impulsar actividades culturales accesibles para toda la ciudadanía".

Izquierda Unida también critica que el presupuesto "no contempla un plan integral de regeneración del Barrio de Las Bodegas, pese al deterioro urbano que presenta este enclave histórico del municipio y a las reivindicaciones vecinales para su mejora". Otra de las demandas planteadas por la formación es la mejora del transporte público con Logroño, especialmente para los nuevos barrios.

En este sentido, IU reclama la puesta en marcha inmediata de la línea de autobús anunciada en 2025 entre el barrio de Entre Ríos y la capital riojana, así como la elaboración de un plan municipal de movilidad sostenible.

Por último, las alegaciones plantean avanzar hacia una fiscalidad municipal "más justa y progresiva, introduciendo criterios sociales en tasas e impuestos municipales y evaluando nuevas figuras fiscales para grandes empresas, plataformas logísticas o viviendas vacías". Según Bravo, "el presupuesto municipal debe estar al servicio de la mayoría social del municipio y orientarse a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, reforzando los servicios públicos, las políticas sociales y el empleo público". Izquierda Unida espera que el equipo de Gobierno "tenga en cuenta estas alegaciones durante la tramitación definitiva del presupuesto con el objetivo de adaptar las cuentas municipales a las necesidades reales de Lardero".