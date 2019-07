IU reafirma su apoyo a Andreu y Cs reitera su 'no' a la investidura, tras la reunión formal mantenida en el Parlamento

Publicado 12/07/2019 13:43:57 CET

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, ha mantenido este viernes un encuentro formal para explicar sus líneas del próximo Gobierno con representantes del Cs, IU, y PSOE. A pesar de que la invitación era abierta al resto de partidos que formarán parte de la Cámara, PP y Podemos han declinado su invitación.

Tras los encuentros, el portavoz de Cs, Pablo Baena, ha reiterado su 'no' a Concha Andreu y su gobierno "con los comunistas y los populistas" mientras que la portavoz de IU, Henar Moreno, ha vuelto a afirmar su apoyo. El Grupo Parlamentario Socialista consiguió en las pasadas elecciones autonómicas un total de 15 diputados, por lo que le faltan otros dos para conseguir la mayoría en la Cámara regional que está compuesta por 33 diputados. Con el apoyo de IU, la clave está en la decisión de Podemos que cuenta con una diputada.

En este punto, Pablo Baena ha explicado que ha acudido a la reunión por deferencia y que ésta ha transcurrido en términos cordiales. "Le he transmitido a Andreu que no puede contar con el voto de Ciudadanos, porque ese acuerdo que ha suscrito con Izquierda Unida es de índole radical, no tiene concreción ni memoria económica ni dice cómo se va a realizar las propuestas que han marcado. Este no es el Gobierno que necesita La Rioja".

Por su parte, la diputada de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, sí que ha mostrado su apoyo en la investidura de la próxima semana. "Como IU hemos decidido mantener esta reunión" y "no sorprendemos si decimos que la vamos a apoyar por el acuerdo programático".

"Los ejes que ella va a anunciar el próximo lunes hacen referencia a este programa. Hablará de la prioridad del desarrollo económico e innovación, incidirá en los servicios públicos con una postura nítida hacia lo ecológico y ha mostrado su apuesta clara por la transversalidad en conceptos de igualdad, transparencia y democracia".

También defenderá "los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales como grandes ejes y que esto se gestione de forma pública". También "se ha avanzado en que es una emergencia la que vivimos en materia ecológica y desde nuestra comunidad hay que avanzar en esa transición ecológica que garantice que apostamos por un planeta limpio".

"Concha Andreu ha ratificado el documento programático que alcanzamos con el PSOE y estaremos satisfechos de aportar nuestro voto para que pueda ser investida presidenta el próximo martes".

IU llega a un acuerdo y con esos compromisos, "como todo acuerdo de gobierno si es fructífero durará cuatro años".