IU reclama un plan específico de transición a la vida adulta para los menores no acompañados cuando cumplan los 18 años

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Henar Moreno, ha reclamado al Gobierno riojano la puesta en marcha de un plan específico de transición a la vida adulta para los menores no acompañados cuando cumplan los 18 años. Una iniciativa que aborde la formación y también medidas de emergencia habitacional, para evitar que cuando cumplan la mayoría de edad "no tengan donde alojarse".

Moreno ha recordado "la mayoría de los chicos y chicas que están viniendo a nuestra comunidad autónoma -un 80 por ciento- están muy cercanos al cumplimiento de la mayoría de edad y por tanto el Gobierno de La Rioja debe sobre todo ejercer sus propias competencias".

Estas, ha explicado, pasan por "establecer un programa fundamental de transición a la vida adulta", ya que los menores no acompañados o los tutelados por el Gobierno "requieren también de ese apoyo institucional para esa transición a la vida adulta, sobre todo, en un momento en el que fundamentalmente el problema de la vivienda es un problema capital".

Frente a ello, ha puesto en valor las distintas medidas que está desarrollando el Ministerio de Juventud e Infancia, tales como "un

plan de acompañamiento de políticas públicas en materia de inserción laboral que se va a gestionar a través del INJUVE".

En este punto, Moreno ha lamentado que el Gobierno riojano en materia de menores migrantes no acompañados tiene un problema de "falta de transparencia, y de falta de información, no tanto del lugar donde se ubican, sino, sobre todo, de las condiciones en las que se están acogiendo, de que los centros donde se acojan o los pisos donde estén reúnan las mínimas condiciones y sobre todo también del número de niños y niñas y de los recursos que se están destinando para atender las necesidades vitales".

Para IU "un presidente de La Rioja como Gonzalo Capellán que se las da de un presidente independiente que actúa al margen de las políticas del Partido Popular, debe poner este plan en práctica con uno de los sectores más vulnerables de nuestra población; en lugar de recurrir reales decretos que garantizan derechos para estas personas"

Finalmente, Moreno ha indicado que "vamos a impulsar y vamos a exigir del Gobierno de La Rioja que deje de hacerle el juego, como está haciendo la consejera Martín, sistemáticamente boicoteando todas las conferencias sectoriales, a la derecha y a la extrema derecha de nuestro país y que se ponga a hacer aquello de lo que dicen presumir como es una gestión centrada en la persona".