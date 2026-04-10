IU reivindicará un proceso constituyente en favor de la III República con una concentración en Logroño el 14 de abril

IU reivindica un proceso constituyente en favor de la III República con una concentración el próximo 14 de abril - EUROPA PRESS

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida convoca para el próximo martes, 14 de abril, una concentración en favor de la III República, "un asunto de plena actualidad" para defender "lo colectivo, los derechos y las mejoras sociales para la inmensa mayoría de la población con criterios de justicia y de igualdad".

Así lo han defendido este viernes el coordinador regional de IU La Rioja, Diego Mendiola, junto a la representante de IU La Rioja y concejala de Nájera, Ruth Sáenz.

Como ha reconocido Mendiola es "necesario" que se realice la apertura de un proceso constituyente en favor de la III República española porque estos días "no se conmemora el pasado", los planteamientos republicanos están más en vigor que nunca.

La República -explica- defiende "asuntos concretos" porque "siempre que España se ha organizado como una República se han reconocido derechos para la clase trabajadora, para la infancia, para la mujer... con cuestiones tan importantes como la jornada laboral, las bajas, la defensa de la sanidad pública o la educación o la garantía de una vivienda".

En la actualidad "vivimos en una ficción" en donde se ovaciona "la corrupción o la evasión de capitales, se apoya la guerra por parte de ciertos partidos, como el PP, o esconden sus trapos sucios o corruptelas". O, por ejemplo, "en la izquierda nos encontramos con dos personas como Ábalos y Koldo que son la antitesis de cualquier planteamiento medianamente de izquierdas".

Frente a ello, asegura Mendiola, "hay que defender desde lo colectivo, los derechos y las mejoras sociales".

HOMENAJE EN 'LA BARRANCA', 'CAPARRONADA' Y CONCENTRACIÓN

Por su parte, Ruth Sáenz ha indicado que, además de la concentración del día 14, que tendrá lugar a las 19,30 horas frente a la Delegación de Gobierno, este mismo domingo, 12 de abril, a las 11,30 horas saldrá desde el Ayuntamiento de Logroño una caravana republicana por Logroño que llegará al cementerio civil de La Barranca. A las 12,30 horas se celebrará un acto público y las compañeras de IU de Villamediana de Iregua han organizado también una marcha desde la plaza de la localidad a las 10,00 horas para llegar también a dicho acto público.

Finalmente, a las 15,00 horas del propio 14 de abril se realizará la tradicional 'caparronada republicana' en el frontón de Fuenmayor y los actos terminarán en la concentración de la tarde. En Arnedo, Calahorra o Fuenmayor también se realizarán ese día diferentes ofrendas florales en favor de la III República.