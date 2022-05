IU valora la reducción de las tasas de la EBAU en un 60% haciendo que La Rioja sea la más barata

Ve necesaria una "homogeneización" de la EBAU como primer paso hasta su desaparición

LOGROÑO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha valorado hoy la reducción de las tasas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en un sesenta por ciento, haciendo que La Rioja sea la comunidad más barata.

Moreno ha ofrecido una rueda de prensa ante el comienzo, este miércoles, de la EBAU en La Rioja "con las tasas más baratas de toda España", una medida que está vinculada, ha recordado, al fin del cheque bachillerato que "financiaba a las familias más ricas que optaban por un centro privado". Ambas medidas, ha recordado, estaban incluidas en el acuerdo que alcanzó IU con el Gobierno riojano.

Ha valorado, especialmente, el hecho de que las asignaturas voluntarias, que permiten subir nota, son gratuitas, lo que hará que los alumnos con menos recursos no se tengan que plantear no cogerlas para no incrementar el coste de su evaluación.

Se trata, en definitiva, ha dicho, de "eliminar trabas" a que las personas con menos recursos tengan menos oportunidades, porque el factor económico "sigue siendo un elemento de discriminación".

A nivel estatal, IU aboga por que el Gobierno de España establezca pautas que homogeneicen los exámenes para evitar desigualdades o que se produzcan polémicas.

Sería, para Moreno, el primer paso a una futura desaparición de la EBAU, para dar paso a una evaluación continua de los docentes. Algo que la formación pedirá en el Parlamento de La Rioja al igual que en otros parlamentos.