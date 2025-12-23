Izquierda Unida critica "la falta de información y coordinación" en la gestión del vertido de gasoil en Logroño

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha mostrado "su preocupación por la gestión del vertido de gasoil producido en la zona de Avenida de Colón, en Logroño, que ha afectado a varias viviendas del entorno". La formación ha criticado que "ni el Ayuntamiento de Logroño ni los servicios de emergencias del Gobierno de La Rioja ofrecieron una respuesta eficaz ni facilitaron la información básica necesaria a las vecinas y vecinos durante el incidente".

Desde Izquierda Unida consideran "inaceptable que, ante un incidente de este tipo, no se activen protocolos claros de comunicación directa con la población afectada y denuncian haber recibido quejas directas de los vecinos y vecinas, que relatan una absoluta falta de información durante las primeras horas del suceso".

En numerosos casos, al llamar al teléfono de emergencias del Gobierno de La Rioja, la única indicación recibida fue la de consultar la página web institucional, sin ofrecer pautas claras ni atención directa.

IU exige que "se revisen los protocolos de actuación y comunicación en emergencias para garantizar que, ante episodios similares, las administraciones públicas actúen con mayor diligencia, transparencia y cercanía". Además, preguntará al Gobierno de La Rioja en el Parlamento autonómico sobre este incidente y "sobre las medidas previstas para evitar que una situación así se repita".