Izquierda Unida propone destinar medio millón de los Presupuestos para recuperar el barrio de Las Bodegas de Lardero

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha presentado una enmienda a los Presupuestos de La Rioja para el año 2026 con la que propone destinar 500.000 euros a la recuperación del barrio de Las Bodegas de Lardero, un espacio de enorme valor patrimonial, cultural y social, actualmente en situación de abandono.

La propuesta de la formación busca financiar la elaboración de un Plan Director que marque la hoja de ruta para la puesta en valor del barrio, así como iniciar las primeras obras de recuperación de este enclave abandonado por el consistorio.

Desde Izquierda Unida recuerdan que esta misma iniciativa ya fue presentada y rechazada por el Partido Popular en los Presupuestos de La Rioja para 2025, a pesar de contar con el respaldo de vecinos y colectivos que reclaman desde hace años una intervención en la zona.

"El barrio de Las Bodegas refleja el pasado vitivinícola de Lardero. Durante décadas fue un espacio vivo, utilizado por generaciones de vecinos, y hoy representa una oportunidad de oro para impulsar un proyecto de recuperación patrimonial. Esperamos que esta vez no falte la voluntad política," ha declarado la portavoz de IU en Lardero, Laura Bravo. "Si el PP realmente está comprometido con la mejora del municipio, tiene la oportunidad de demostrarlo apoyando esta inversión que permitiría empezar a recuperar un barrio con gran tradición y enorme potencial cultural."

"El barrio de Las Bodegas no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Desde Izquierda Unida proponemos una inversión real de medio millón de euros para comenzar ya la recuperación de este espacio, porque con buenas palabras no se rehabilitan barrios, se rehabilitan con voluntad política y recursos. Se trata de recuperar un espacio para el pueblo y con el pueblo", ha subrayado Bravo.