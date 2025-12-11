Izquierdo (CEOE) aboga por hacer "reformas estructurales" para "aumentar nuestro crecimiento potencial"

Jornada sobre las perspectivas económicas para el año 2026 celebrado en la FER - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto de Estudios Económicos de CEOE, Gregorio Izquierdo, ha abogado por "hacer reformas estructurales porque son necesarias para aumentar nuestro crecimiento potencial y aumentar nuestra convergencia real".

Izquierdo ha realizado estas manifestaciones, minutos antes de participar en la FER en la jornada sobre las perspectivas económicas para el año 2026. Lo ha hecho junto al economista de Caixabank Research, Luis Pinheiro, y del presidente de la FER, Eduardo de Luis. Ha indicado que las perspectivas de la economía española "siguen siendo favorables, beneficiadas de un efecto de inercia muy importante, si bien empiezan a atisbarse señales de ralentización y un cambio en el modelo de crecimiento por una menor aportación de la demanda externa".

En este contexto, ha abogado por "favorecer la inversión empresarial que asegure un crecimiento potencial a largo plazo más importante", así como ha señalado que "nos hemos beneficiado mucho del sector turístico, del boom de la emigración, de un sector exterior muy saneado y de un sector financiero también con mucha solvencia, pero aún así tenemos que hacer reformas estructurales".

En este punto, Izquierdo ha recordado que "España se ha beneficiado de reformas estructurales que hicimos en la pasada década y esto es una principales explicaciones de nuestro crecimiento económico diferencial de los últimos años, pero lo cierto es que llevamos varios años ya sin hacer reformas estructurales y estas son necesarias para aumentar nuestro crecimiento potencial y aumentar nuestra convergencia real". "Estamos creciendo en términos absolutos, pero no tanto en renta per cápita", ha añadido.

Además, ha indicado que "necesitamos mejorar nuestros problemas de productividad, y sobre todo tener un crecimiento absoluto y un crecimiento de la inversión que nos permita converger en renta de la Unión Europea, porque seguimos teniendo una situación inferior de brecha en términos de renta en la Unión Europea.

Ha reseñado, por otra parte, que el empleo "se ha beneficiado mucho de la emigración, pero es importante no bajar la guardia y crear un entorno más favorable en la empresa desde un punto de vista fiscal, regulatorio y sobre todo de perspectivas de un entorno más sensible, más adecuado con lo que es la necesidad de una empresa a largo plazo".

Izquierdo ha apuntado que "el crecimiento en España se ha visto muy beneficiado de la inmigración y esto hace que las cifras absolutas macro sean más favorables que las cifras individuales, pero aún así seguimos teniendo un crecimiento en el año 2026 por encima de la media europea, en torno al 2 por ciento, y por lo tanto es muy satisfactorio, si bien el problema es a futuro porque tenemos que asegurar que nuestro crecimiento potencial sigue siendo mayor que la Unión Europea para converger".

El crecimiento se transforma en que las familias perciben el crecimiento económico mejor cuando se producen entornos de baja inflación, de bajos impuestos y cuando se prioriza la creación de empleos sobre otras variables; y este es el entorno en el que las familias se ven más beneficiadas del crecimiento macroeconómico", ha añadido.

En el caso de La Rioja, el director general del Instituto de Estudios Económicos de CEOE ha indicado que la economía riojana "está tomando un comportamiento muy favorable en este ciclo económico; ya que en el año 2025 vamos a crecer por encima del 3 por ciento en La Rioja, más que la media nacional, mientras que en 2026 se espera un crecimiento en La Rioja del orden del 2 por ciento, también por encima de la media nacional".

"Los motores de crecimiento en La Rioja están siendo el sector servicios y el sector construcción, teniendo algunas más dificultades éste último", ha apostillado, para manifestar que "un importante factor de crecimiento en la economía de la Rioja es el crecimiento del empleo".

"ATRAER TALENTO"

Por su parte, el economista de Caixabank Research, Luis Pinheiro, ha indicado que "España ha venido creciendo por encima de la media europea, casi al 3 por ciento este año, cuando en la eurozona el crecimiento se acercará al 1 por ciento, lo que es muy favorable, si bien hay que seguir impulsando la inversión, la productividad, así como que la inversión tome relieve".

Para ello, ha indicado que hace falta "atraer talento, tener inversión, y la cohesión de siempre, que es impulsar la productividad".

Pinheiro, en el caso de La Rioja ha indicado que se llegará al 2 por ciento en 2026, si bien "es una comunidad bastante expuesta al sector exterior por manufacturas, por un sector agrícola muy fuerte puede, podría beneficiarse a lo mejor de un entorno de menos incertidumbre; una vez que por ejemplo los aranceles estadounidenses, que no son óptimos, pero al menos se ve ya alguna certeza de cara a 2026 y de cara al tejido empresarial que ya podrá planear sus inversiones de acuerdo con este nuevo panorama".