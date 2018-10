Jaime García-Calzada asume la Presidencia de la Cámara de Comercio apostando por la "unidad" y la "coordinación"

Publicado 18/06/2018 13:04:55 CET

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El empresario Jaime García-Calzada ha sido este lunes elegido presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, cargo que compatibilizará con la Presidencia de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), apostando por la "unidad" y la "coordinación" entre todo el empresariado riojano, aunque sin descartar la crítica y la reivindicación "siempre desde la independencia política".

La Cámara de Comercio ha celebrado esta mañana una sesión en la que se ha constituido el nuevo plenario de la entidad, y se ha desarrollado la votación para la elección de nuevo presidente, que se ha saldado con 31 votos a favor de García-Calzada y dos votos en blanco.

Tras su proclamación, el nuevo presidente cameral ha afirmado sentirse "muy ilusionado" ante su nueva responsabilidad y ha agradecido la confianza depositada en él por el plenario "porque veo que se ha entendido mi mensaje de unidad empresarial, unidos somos más fuertes, y podemos hacer frente mejor a todos los retos que se nos presentan, que son muy importantes".

"Las empresas necesitan ser fuertes y tener un proyecto sólido para hacer frente a esta situación", ha apuntado García-Calzada, quien ha insistido en su intención de "durante este mandato, contar con todos, es un trabajo arduo y duro, en el que tenemos trabajar todo y poner todos de nuestra parte por el bienestar y crecimiento de La Rioja".

Ha finalizado su alocución inicial agradeciendo al anterior presidente de la Cámara, José María Ruiz-Alejos, que permanece en la entidad como miembro del pleno, y asegurando, una vez más, que "voy a trabajar con total firmeza y dedición para la que Cámara siga siendo útil y facilitando herramientas útiles para todos los empresarios, como siempre ha hecho".

Acto seguido, se ha elegido también al Comité Ejecutivo propuesto por el nuevo presidente, que ha sido aprobado con 29 votos a favor, 2 en contra y 1 en blanco. De este modo, queda integrado por Carlos del Rey, como primer vicepresidente; Santiago Gutiérrez, segundo vicepresidente; Jesús Angel Toyas, tesorero; y vocales, Julio Gómez, Lino Martínez Uruñuela, Emilio Reina, Fernando Cortezón y Santiago San Román.

Una vez finalizado el acto, el presidente saliente, José María Ruiz-Alejos, ha señalado que "mis impresiones son muy buenas, estoy muy contento con el desarrollo de esta reunión y con la composición del nuevo pleno", en el que, como ha incidido, "voy a estar, pero como uno más, voy a ser el último, el número 33 de los plenarios".

Ha afirmado que "voy a seguir colaborando desde el pleno para que la Cámara de Comercio siga cumpliendo con la labor que le corresponde" y, en este sentido, pese a reconocer algunos desacuerdos iniciales con el nuevo presidente, ha señalado que "todo está muy correctamente hecho" y ha deseado a García-Calzada "toda la suerte del mundo".

"Puede beneficiar que una sola persona tenga los dos cargos, es un modelo que se puede probar. Además, mi sucesor es un empresario como la copa de un pino, así que le puedo hacer pocas recomendaciones, que tenga mucha suerte y que cuenta con toda mi colaboración, como la de todos los miembros del plenario", ha subrayado Ruiz-Alejos.

"UNIDAD".

Por su parte, en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras ser elegido, Jaime García-Calzada ha señalado como algunos de los retos de su nueva Presidencia "hacer que las empresas riojanas sean cada vez más competitivas, más potentes, tengan más proyección exterior y creen más empleo, en definitiva, más bienestar para La Rioja".

En este sentido, ha apelado a "la unidad" de todos los empresarios "para que todos trabajemos con todas nuestras fuerzas por un objetivo común". Y, además, ha subrayado que "no hablo de unidad en el sentido de una sola institución, sino de que el empresariado de todos los sectores deben trabajar de forma coordinada para sacar las mayores fortalezas de cada institución y ponerlas al servicio de los empresarios".

Respecto a las relaciones con el Gobierno de La Rioja, García-Calzada ha reseñado que "siempre, en todas las organizaciones en las que he estado, he apostado por la independencia, así tienen que ser las relaciones, pero también deben ser fluidas". Algo que no quita "que cuando haya que ser crítico, hay que serlo, pero siempre con independencia política".

Ha hecho referencia a la escasa presencia de mujeres en el plenario de la Cámara, solo cuatro, y ninguna en su Comité Ejecutivo, alegando que "es un tema que está de moda y goza de todo mi apoyo, hay mujeres preparadísimas que aportan muchos valores, a veces mejores que los de los hombres", pero, en este momento, en la Cámara "se ha dado la actual circunstancia".

Y sobre la manera de compatibilizar su trabajo como empresario, con las Presidencias de la FER y de la Cámara, ha asegurado que "el día tiene muchas horas, 25 si hace falta, y suelo encontarlas, porque vengo de un sector, el turístico, que está abierto 365 días al año, 7 días a la semana y 24 horas al día". "Y si, además, encuentras un equipo de funcione, es aún más agradable", ha concluido.

García-Calzada, director gerente del Hotel Marqués de Vallejo de Logroño, lleva más de tres décadas vinculado a la patronal turística riojana y nacional y, desde hoy, releva al hasta ahora máximo dirigente de la entidad cameral, José María Ruiz-Alejos, que ocupaba este cargo desde 2002.

Es miembro del comité ejecutivo de la CEOE y de CEPYME, el máximo órgano de representación de los empresarios y autónomos españoles. Actualmente, también es presidente de la Federación de Empresarios de La Rioja, cargo para el que fue reelegido el pasado año.