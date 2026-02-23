Javier Calleja Ramírez, elegido en asamblea presidente de la Asociación Bicirioja FER - FER

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier Calleja Ramírez (Hogar Ciclos) es el nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes de Bicicletas, (Bicirioja FER), integrada en la FER, elegido en asamblea general para un periodo de cuatro años.

Pedro Ruiz Luna (Pasión Ciclista) asume la vicepresidencia.

Los vocales de la organización empresarial son Iván Martínez Romero (Bicivan) y Ángel Hernández Lorenzo (Ciclo XXI).