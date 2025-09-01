Jesús Vicente Aguirre lanza 'De algunas cosas me acuerdo': recuerdos y música de una época

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este próximo martes, 2 de septiembre, llega a las librerías el nuevo libro de Jesús Vicente Aguirre, 'De algunas cosas me acuerdo', que se viene a definir como "todo un recital de recuerdos y papeles, de paisajes y canciones".

Se trata de una autobiografía que quiere ser "generacional" y que podría convertirse, por lo que se cuenta y se canta, en una pequeña discografía que acabará iluminando y acompañando las aventuras y desventuras de sus protagonistas y de toda una época.

Son también unas memorias llenas de nombres propios. Todo un recital de recuerdos y papeles, de paisajes y canciones. Siempre con gente, mucha gente, alrededor.

Es un libro en tapa dura, con 336 páginas e ilustrado con numerosas fotos y carteles de la época.

Ese mismo 2 de septiembre llega a librerías 'De algunas cosas me acuerdo', mientra que el viernes 5 de septiembre se presenta públicamente en el Salón de actos de la Biblioteca de Rioja a las 19,30 horas.