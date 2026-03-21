Jordi Moreras, especialista en el estudio de las comunidades musulmanas, interviene en las Jornadas Voces e Identidades

Miembros de la comunidad musulmana de Almería participan en la celebración del Eid al Fitr - Marian León - Europa Press

LOGROÑO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El antropólogo Jordi Moreras, especialista en el estudio de las comunidades musulmanas en España, interviene este martes, 24 de marzo, en las I Jornadas 'Voces e Identidades de la Juventud Riojana'.

La Biblioteca Rafael Azcona acoge una actividad organizada por Rioja Acoge y la Cátedra Unesco de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja que está dirigida a toda la juventud, familias y sociedad riojana en general.

Tal y como ha detallado la Universidad de La Rioja en nota de prensa, la asistencia es gratuita y libre hasta completar aforo. En ella está previsto abordar la experiencia de personas jóvenes de origen migrante que participan plenamente en la vida social, cultural y educativa de La Rioja.

Jordi Moreras (Barcelona, 1965), profesor del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira i Virgili, participa en la mesa redonda 'Retos y oportunidades de los jóvenes con ascendencia migrante' que tiene lugar a partir de las 18:00 horas en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño.

Moreras es especialista en el estudio de las comunidades musulmanas en España, y ha publicado numerosos trabajos académicos en torno a este tema, destacando Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias (1999), Els imams de Catalunya (2007) y Diàspores i rituals. El cicle festiu dels musulmans a Catalunya (2017, coordinador).

EXPERIENCIAS DESDE LA MIGRACIÓN

Las 'I Jornadas Voces e Identidades de la Juventud Riojana: Experiencias desde la Migración' son un espacio de reflexión y diálogo en torno a las experiencias de jóvenes de origen migrante que forman parte del tejido social de La Rioja.

El objetivo de esta actividad es reconocer las aportaciones, aprendizajes y oportunidades que surgen de estas trayectorias, sin ignorar los retos que también pueden acompañarlas.

Las migraciones, ha relatado la UR, han sido una constante a lo largo de la historia y han contribuido a configurar las sociedades actuales.

En este contexto, las jornadas quieren prestar atención a la juventud nacida o criada en La Rioja que son hijos e hijas de personas migrantes y que participan plenamente en la vida social, cultural y educativa de la región.

Sin embargo, gran parte de esta juventud sigue enfrentándose a cuestionamientos sobre su pertenencia o identidad vinculados a su origen familiar o a determinados rasgos culturales.

Estas jornadas buscan generar un espacio de encuentro donde compartir experiencias, escuchar diferentes voces y contribuir a una comprensión más plural de la realidad social riojana.

Organizadas por la Cátedra Unesco 'Ciudadanía democrática y libertad cultural' y Rioja Acoge, las jornadas se articulan en dos sesiones de tarde en la Biblioteca Rafael Azcona.

En la primera, prevista el martes 24 de marzo, una mesa redonda con personas expertas pretende explorar el estado actual de la cuestión. En la segunda, prevista el miércoles 25 de marzo, se escucharán las reflexiones de diferentes grupos de jóvenes.

Finalmente, con todo lo trabajado esos dos días, está previsto realizar el 28 de abril una tercera jornada de clownclusiones, en la que se presentará el documento final de las mismas, con la performance del autor de teatro y payaso Fernando Moreno.