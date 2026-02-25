Una jornada aborda claves para planes de emergencia en el ámbito del riesgo químico en La Rioja

El Gobierno de La Rioja aborda en una jornada técnica las claves para planificar y ejecutar planes de emergencia en el ámbito del riesgo químico - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha abordado este miércoles en una jornada técnica las claves para planificar y ejecutar planes de emergencia en el ámbito del riesgo químico.

En función de las sustancias peligrosas presentes y su cantidad, las empresas afectadas deben notificar su actividad, elaborar una política de prevención de accidentes graves, redactar un PEI/Plan de Autoprotección e implantar un sistema de gestión de la seguridad.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha incidido, durante la inauguración de la jornada técnica 'Planificación de emergencias frente al riesgo químico', en que "las empresas afectadas son aquellas donde están presentes sustancias peligrosas en determinadas cantidades, superando los umbrales establecidos en la norma".

Así, "deben notificar la actividad a la autoridad competente, elaborar una política de prevención de accidentes graves, redactar un Plan de Emergencia Interior (PEI)/Plan de Autoprotección e implantar un sistema de gestión de la seguridad".

Simón, que ha estado acompañada por el subdirector general de Emergencias y Protección Civil, Roberto Varona, ha agregado que "en el caso de establecimientos de nivel superior, estos deben presentar un Informe de Seguridad y colaborar en la elaboración del Plan de Emergencia Exterior (PEE) por parte de la Administración".

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, regula las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2012/18/UE, que establece obligaciones para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para las personas, los bienes y el medio ambiente.

Es conocida como 'normativa Seveso' por el accidente industrial ocurrido en 1976 en la localidad italiana de Seveso, donde la liberación de una nube tóxica de dioxina provocó graves consecuencias sanitarias y medioambientales.

A raíz de ese suceso, la UE desarrolló una legislación específica para el control de riesgos con sustancias peligrosas.

Las empresas afectadas habitualmente están amparadas "en la industria química y petroquímica, refinerías, almacenamiento y distribución de combustibles, plantas de tratamiento o almacenamiento de gases industriales e instalaciones que manejan grandes cantidades de fertilizantes, explosivos o productos inflamables".

Según información facilitada por el Centro de Coordinación Operativa del SOS Rioja -octubre 2025-, en esta Comunidad Autónoma hay cinco empresas registradas de nivel inferior (Contourglobal -CTCC-, Barpimo Coatings, Riojana de Grasas, Palacios Alimentación y Würth España) y otras tres de nivel superior (Aquapool Chemical, Nasika Products e Iniciativas Bioenergéticas).

En este contexto, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, y la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil, ha dirigido esta jornada técnica a profesionales de la prevención de riesgos laborales, responsables de seguridad y técnicos vinculados a la gestión de emergencias en entornos laborales.

Durante el transcurso de la misma, se ha abordado la normativa aplicable en el ámbito del riesgo químico y las claves para la correcta planificación y ejecución de planes de autoprotección/emergencia interior y exterior.

Esta iniciativa forma parte de las acciones formativas organizadas por el Servicio de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja para fomentar la cultura preventiva y mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la comunidad riojana, cuya oferta completa está publicada en el portal web de Salud Laboral y está alineada con la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 2028.