La Jornada de Consumo para Mayores celebra su 25 aniversario con consejos para prevenir estafas y cargos inesperados - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha celebrado este miércoles la XXV Jornada de Consumo para Personas Mayores, organizada por el Servicio de Seguridad Alimentaria y Consumo y la Escuela de Salud de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados.

La jornada ha alcanzado su 25 aniversario con el salón de actos de la Fundación Ibercaja La Rioja, en Logroño, lleno de asistentes interesados en conocer mejor sus derechos como consumidores y aprender a identificar posibles engaños y prácticas comerciales que pueden afectar a su economía cotidiana.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez Ochoa, ha inaugurado esta jornada, celebrada de 10 a 12 horas, que clausura el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo.

Durante la apertura, Martínez Ochoa ha señalado que "la forma de comprar, pagar y relacionarnos con las empresas ha cambiado mucho en los últimos 25 años".

"Queremos que las personas mayores cuenten con información clara y útil para tomar sus propias decisiones, reconocer posibles engaños y saber dónde acudir cuando tienen un problema de consumo", ha añadido.

El programa se estructura en dos bloques y aborda cuestiones cotidianas relacionadas con las compras, la alimentación y la contratación de servicios, con especial atención a las nuevas formas de fraude y a los cargos inesperados.

"Hablamos de situaciones muy cercanas: una llamada que nos pide datos personales, una suscripción que seguimos pagando sin ser conscientes o un producto que se anuncia como saludable. Se trata de ofrecer herramientas para identificar estas situaciones y actuar con mayor seguridad", ha explicado la directora general.

LOS CAMBIOS EN EL CONSUMO Y LA INFORMACIÓN SOBRE LOS ALIMENTOS.

El primer bloque ha comenzado con la ponencia de Carlos Felices Cajal, jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria y Consumo, titulada '25 años de consumo: cómo ha cambiado nuestra forma de comprar, pagar y relacionarnos con las empresas', en la que se han repasado los cambios en los hábitos de consumo y las nuevas formas de adquirir productos y servicios.

A continuación, José María Sánchez Lucas, coordinador de Distrito, ha impartido la charla '¿Es bueno para mí? Complementos alimenticios, alimentos enriquecidos y productos "saludables"', centrada en la información que deben conocer las personas consumidoras para tomar decisiones de compra informadas.

NUEVAS ESTAFAS, SUSCRIPCIONES Y CARGOS INESPERADOS.

El segundo bloque ha contado con la intervención de Marianela Pérez Matute, educadora de Consumo, que ha abordado la inteligencia artificial, las llamadas falsas y las nuevas estafas bajo el título 'Cuando no sabes si estás hablando con una persona: inteligencia artificial, llamadas falsas y nuevas estafas', con el objetivo de ayudar a reconocer situaciones de riesgo.

Por su parte, Enrique León González, presidente de los Colegios Arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo de La Rioja, ha impartido la ponencia 'Suscripciones, contratos y pagos que continúan: cómo evitar cargos que no esperamos', en la que ha ofrecido recomendaciones prácticas para evitar cobros no deseados y conocer los derechos de las personas consumidoras.

Con esta vigesimoquinta edición, la Jornada de Consumo para Personas Mayores ha vuelto a reunir a un numeroso público en torno a cuestiones directamente relacionadas con su vida diaria, poniendo de manifiesto el interés que despiertan la información y la formación sobre derechos de consumo.