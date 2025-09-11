La Jornada Europea de la Cultura Judía comienza en Calahorra con las visitas guiadas al Archivo municipal

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Calahorra como ciudad integrante de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad participa un año más en este evento internacional con un programa de actividades culturales, gastronómicas, educativas y turísticas que se desarrollarán entre el 11 y el 14 de septiembre.

La Casa de los Curas acogerá la exposición 'Descubre Sefarad' del 12 al 20 de octubre. Una muestra de imágenes que captan el alma de las juderías de las diferentes ciudades integrantes de la Red de Juderías de España acompañadas de un breve texto explicativo. Se inaugurará el viernes 12 de octubre a las 12,00 horas y se podrá visitar de lunes a viernes de 9,00 a 13,30 horas; de jueves a sábado de 18,00 a 20,00 horas; y domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas.

La exposición está coorganizada por el Instituto Cervantes, la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y la Oficina de turismo de España en Polonia. Para el sábado 13 de septiembre se han programado varias actividades.

Ya se han completado las plazas para visitar la bodega Fernández de Arcaya de Los Arcos, que incluye también cata de vino kosher, aperitivo y los traslados. Fuertes Gourmet con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra organiza este viaje, cuya salida será a las 10,00 horas desde el Ayuntamiento. A las 10,30 horas comenzará la visita gratuita y guiada por la zona histórica de Calahorra y el barrio judío desde el monumento 'La Moza' en el paseo del Mercadal y a las 11,45 horas empezará el recorrido por la Catedral de Santa María, el Museo Diocesano y la Sacristía. El punto de encuentro será la puerta del claustro, el precio de la visita es de 8 euros y las entradas se pueden adquirir enviando un mail a la siguiente dirección: entradascatedralcalahorra@gmail.com.

Por la tarde, a las 18,30 horas Lidia De Felipe impartirá un taller gratuito de escritura hebrea en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo' y a las 19,30 horas el grupo de teatro calagurritano 'La Canilla' representará el rito de 'La boda judía' junto al grupo de música 'Malandanza' en el patio del Centro cultural 'Deán Palacios'. El aforo es limitado.

Para la degustación de dulces sefardíes, prevista a las 20,30 horas en el patio de la Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo', quedan pocas plazas ya. Pastelería Flor y Nata es la encargada de elaborar estos bocados dulces. Para probarlos hay que inscribirse en el numero de teléfono 941 10 50 61.

La celebración de la Jornada Europea de la Cultura Judía finalizará el domingo 14 de septiembre a las 11,45 horas con una visita gratuita a la documentación sefardí del archivo de la iglesia de San Andrés y guiada por el párroco Javier Fernández Cascante.

También este día se podrá visitar gratis el patrimonio documental sefardí de la Catedral de Santa María a las 12,45 horas. Su archivero Ángel Ortega será el guía de esta visita, cuyo punto de partida será el pórtico de la Catedral. Un programa de actividades muy completo muestra y difunde el patrimonio hebreo que conserva Calahorra.