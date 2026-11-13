Jornada de presentación de Almendro-predict, un proyecto para mejorar la vigilancia fitosanitaria del almendro riojano - ARAG-ASAJA

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana ha tenido lugar la jornada de presentación del proyecto ALMENDRO-PREDICT en la sede de ARAG-ASAJA de Aldeanueva de Ebro. El proyecto está liderado por la organización profesional agraria junto con Spectralgeo, Servicios Agrarios Riojanos (SAR) y SAT La Galera. La presentación ha corrido a cargo Marina Ruiz, coordinadora técnica de la ARAG-ASAJA y coordinadora del proyecto, y del director de Spectralgeo, Carlos Tarragona, y han asistido cultivadores de almendra de la zona.

El objetivo de esta presentación ha sido dar a conocer todo el potencial que el proyecto puede proporcionar a un cultivo que ha ganado presencia en La Rioja como alternativa de diversificación y como actividad capaz de contribuir al mantenimiento de explotaciones y de la economía en el medio rural.

Almendro-predict pretende crear una red riojana de vigilancia fitosanitaria y generar conocimiento propio, basado en las variedades, el clima, los suelos y los sistemas de manejo existentes en La Rioja. La plataforma digital es una herramienta de trabajo técnico para los profesionales de SAR quienes registrarán datos fitosanitarios georreferenciados obtenidos directamente en las parcelas de almendro.

La información recopilada se estructura, valida y remite a la Consejería de Agricultura cada quince días durante los periodos de afección de las cinco plagas y enfermedades objeto de estudio: mancha ocre, monilia, fitóftora, pulgón y mosquito verde. La finalidad de este proyecto es proporcionar a la administración y al sector información estructurada, georreferenciada y contrastada que permita reforzar el seguimiento fitosanitario del cultivo. Así, se están recopilando datos de 508,85 hectáreas de almendro, distribuida en 16 municipios y 2 comarcas riojanas. La red de campo contará con 36 puntos de control georreferenciadas en explotaciones reales.

Ruiz y Tarragona han explicado los avances de esta primera fase del proyecto que han consistido en la elaboración e implantación de un protocolo común para la toma de datos y ya existe una primera versión funcional de la aplicación web, que está permitiendo a los técnicos de SAR registrar, consultar, editar y exportar observaciones georreferenciadas realizadas en campo.

Asimismo, se ha preparado un manual de usuario para el personal técnico, ha comenzado el seguimiento fitosanitario y la generación de una base de datos trazable y se han establecido criterios de integración y control de calidad para combinar la información procedente del campo con datos climáticos y geoespaciales. Los trabajos continuarán con la recopilación y depuración de los datos de campaña, incluidos los rendimientos de cosecha, y con la integración de las observaciones realizadas en campo con información climática y datos procedentes de sistemas de teledetección.

Posteriormente se construirán las primeras versiones de cinco modelos predictivos independientes, que serán contrastados durante 2027 y 2028 con las observaciones reales obtenidas en las parcelas. El objetivo final será desarrollar, validar y ajustar estas herramientas predictivas y comunicar sus resultados a la Consejería de Agricultura para reforzar la vigilancia fitosanitaria y facilitar la transferencia de conocimiento al conjunto del sector.

Almendro-predict es un proyecto enmarcado en las ayudas para iniciativas de cooperación para el Medio Ambiente y que está orientado a mejorar la vigilancia fitosanitaria del almendro en La Rioja mediante la recopilación de datos en campo y el desarrollo de modelos predictivos adaptados a las condiciones propias de la comunidad autónoma, financiado por el Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea.