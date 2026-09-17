Unas jornadas abordan los retos para avanzar hacia una atención primaria y sociosanitaria más segura - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, ha inaugurado la II Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria y Sociosanitaria de La Rioja, celebrada en el salón de actos del Hospital Universitario San Pedro, que ha reunido a alrededor de 200 profesionales de distintos ámbitos para abordar los principales retos en materia de seguridad del paciente.

La jornada se ha celebrado coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, una fecha que pone el foco en la importancia de promover una atención sanitaria segura y de seguir avanzando en la prevención de riesgos y la mejora de la calidad asistencial.

Luis Ángel González, acompañado de la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria, Victoria Musitu, y la jefa del Servicio de Formación Continuada, Ana Elena Garrido, ha destacado durante la presentación que "la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida y un compromiso con una atención cada vez más segura y de mayor calidad".

"Jornadas como esta nos permiten compartir experiencias, aprender de lo que hacemos y transformar ese aprendizaje en mejoras concretas para las personas. Es también una oportunidad para seguir fortaleciendo la colaboración entre profesionales y avanzando hacia una atención más coordinada y centrada en las personas", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor "la implicación de los profesionales del SERIS y su compromiso diario con una cultura de seguridad basada en la colaboración, el aprendizaje y la mejora continua".

Por su parte, Begoña Ganuza ha elogiado el trabajo que se está desarrollando "para mejorar la coordinación y la comunicación en los distintos niveles asistenciales, implicando también a los pacientes y sus familias". A su vez, Victoria Musitu ha subrayado que el propósito que tenemos es el de "consolidar una asistencia de calidad, segura, humanizada, poniendo al paciente en el centro, a través de la cultura de seguridad de los profesionales".

Bajo el lema 'Del Propósito al Valor', la jornada ha abordado la seguridad del paciente, poniendo el foco en la identificación de riesgos, el aprendizaje a partir de la experiencia y la incorporación de mejoras en la práctica asistencial. Una visión que implica a los equipos de salud y a los servicios sociales, así como a los distintos profesionales que participan en la atención y los cuidados de las personas.

El encuentro ha incidido, además, en la importancia de consolidar una cultura de seguridad basada en el aprendizaje y la mejora continua, en la que analizar lo que sucede en la práctica diaria permita detectar oportunidades de mejora y avanzar hacia una atención cada vez más segura, coordinada y centrada en las necesidades de las personas.

MESAS REDONDAS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

El programa se ha estructurado en torno a dos mesas redondas. La primera, 'Visibilizando la Cultura en Seguridad', ha abordado diferentes aspectos relacionados con la cultura de seguridad, como la fragilidad, las prácticas de "No Hacer", la notificación, la conexión clínica y la inclusión.

La segunda mesa, 'Experiencias en Seguridad del Paciente, de la teoría a la práctica', ha acercado experiencias desarrolladas en distintos ámbitos asistenciales, relacionadas con la baja visión, la formación durante la residencia, la seguridad en el control y etiquetado de materiales, los sensores de diabetes, la actuación ante situaciones de múltiples víctimas y los cuidados dignos y libres de sujeciones.

Ambas mesas han incluido un espacio de debate y han permitido abordar diferentes aspectos de la seguridad del paciente desde experiencias y ámbitos profesionales diversos.