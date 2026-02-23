Las jornadas del Día de la Publicidad 2026 continúan con Mónica Moro y la charla 'Yo también odio la publicidad'

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Publicidad 2026 prosigue con su ciclo de jornadas divulgativas con la participación de Mónica Moro, una de las grandes referentes de la publicidad en España, que ofrecerá la charla 'Yo también odio la publicidad' este martes, 24 de febrero, a las 13 horas en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR).

Reconocida como una de las grandes figuras de la publicidad en España, Moro compartirá una reflexión crítica y personal sobre la profesión, el proceso creativo y el papel de la publicidad en la sociedad actual.

Mónica Moro es fundadora y directora creativa de This is Libre, compañía que lanzó en 2022 para conectar a profesionales de publicidad y marketing, tras una trayectoria de referencia en McCann España, donde lideró la dirección creativa y contribuyó a impulsar algunas de las campañas más premiadas de la agencia.

Reconocida durante seis años como 'Creativa más admirada' y destacada por Forbes como Most Creative in Business, también ha presidido el Club de Creativos.

El ciclo finalizará el jueves, 26 de febrero, con la participación de Ainhoa Oyarbide, directora de marketing de marca y comunicación de Eroski, que protagonizará la conferencia 'Sin cultura, no hay marca que emocione'. Esta sesión se celebrará a las 19,30 horas, en el Espacio Lagares, y estará orientada a público universitario y profesional.

Oyarbide analizará el valor de la cultura como elemento estratégico en la construcción de marca, así como su impacto en la conexión emocional con los públicos, a partir de la experiencia de una gran cooperativa de distribución con fuerte implantación social.

Ainhoa Oyarbide es directora de comunicación de marca y comunicación de Eroski desde mayo de 2019. Vinculada a la compañía desde 1997, en la actualidad gestiona sus marcas, su reputación, imagen y vinculación con los consumidores y otros grupos de interés para el desarrollo de negocio.

Estas jornadas se enmarcan dentro del programa del Día de la Publicidad 2026, organizado por A Crear. (Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja) y que cuenta con la financiación del Gobierno de La Rioja. El objetivo es acercar referentes del sector al ámbito educativo y profesional y poner en valor el papel de la comunicación como herramienta estratégica.