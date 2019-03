Las X Jornadas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género abordan la Intersexualidad, del 25 al 27 de marzo, en la UR

Publicado 24/03/2019 18:27:09 CET

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las X Jornadas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género abordan, del 25 al 27 de marzo, la Intersexualidad en la Universidad de La Rioja con el objetivo de reconocer y respetar esta realidad.

La Intersexualidad es un término que en general se utiliza para una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales, una persona nace con características sexuales (genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos) que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino (www.brujulaintersexual.org).

La intersexualidad no es una enfermedad, no es una identidad de género y tampoco es una orientación del deseo. La pregunta "¿Qué ha sido, niño o niña?" se convierte en inocente en los nacimientos (uno de cada 150, aproximadamente) de individuos intersexuales, ya que su desarrollo puede expresar una diversidad de condiciones que no encajan en una definición del sexo limitada a dos categorías.

Las X Jornadas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género 'Intersexualidad' se plantean qué tratamiento dar a esas personas desde la medicina, la educación o el derecho. En una sociedad que reivindica la igualdad en derechos de todas las personas, es necesario conocer esta realidad como primer paso hacia su respeto.

Los objetivos de la actividad son proporcionar referencias académicas y científicas acerca del concepto de género; aportar conocimientos básicos sobre la intersexualidad, su tratamiento y abordaje en diversos ámbitos; fomentar actitudes críticas con la discriminación y promover el respeto de los derechos fundamentales de las personas intersexuales y de todas las personas en general; y dotar al alumnado de estrategias respetuosas de la diversidad intersexual en su práctica profesional presente o futura.

Las X Jornadas sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género están organizadas por la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja -con la financiación de la Comisión de Actividades Culturales-, el Grupo de Investigación Igualdad y Género de la UR y GYLDA, la asociación lgtbi+ de La Rioja.

Esta actividad es de asistencia libre e inscripción gratuita. Quien lo desee podrá obtener un certificado, lo que requiere una asistencia superior al 85% del curso, que se comprobará mediante un control de firmas a lo largo de todas las sesiones.

El boletín de inscripción debe entregarse bien personalmente en la Unidad de Igualdad, situada en el Edificio Vives (1.ª planta), C/ Luis de Ulloa, s/n, Tfno. 941 299 764, o través del correo-e: igualdad@unirioja.es. Las jornadas forman parte del programa Universidad-Pasaporte Saludable para la obtención de créditos ECTS.