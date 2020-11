Las jornadas 'Logroño referente' inaugurarán la actividad del nuevo Laboratorio Feminista del Ayuntamiento

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Logroño referente, conversaciones con...' abrirán los próximos días 12 y 13 de noviembre la actividad del nuevo Laboratorio Feminista del Ayuntamiento de la capital riojana, que será inaugurado oficialmente el próximo lunes 9.

Así lo ha avanzado este martes la concejala de Igualdad y Convivencia, Eva Tobías, quien, en rueda de prensa, ha dado a conocer el programa de este primer encuentro, "que nace con vocación de continuidad anual, como un espacio de reflexión en el camino para lograr una sociedad más justa e igualitaria".

"Queremos ser referentes en igualdad de género, poniendo a Logroño en el mapa de los municipios que trabajan en este ámbito", ha afirmado la edil, quien ha reseñado los tres primeros nombres que van a acudir a las jornadas: la arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, la abogada María Martín y la periodista Ángela Paloma Martín Fernández.

"Son tres nombres que son auténticos referentes", ha afirmado Eva Tobías, quien ha detallado que esta primera edición de 'Logroño referente' la abrirá Inés Sánchez de Madariaga, "que abordará el urbanismo con perspectiva de género, el espacio urbano como algo no neutro, sino con claro impacto de género".

Sánchez de Madariaga es doctora en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, mismo centro universitario donde dirige desde 2016 la Cátedra UNESCO de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación y es profesora Titular de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Preside además la red COST genderSTE sobre Género, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y es co-directora del proyecto Gendered Innovations, de la Comisión Europea y la Universidad de Stanford.

Cuenta en su haber con una docena de libros, dos de los cuales son referencia internacional sobre el género en la planificación: 'Fair Shared Cities: the Impact of Gender Planning in Europe' (Ashgate 2013) y 'Engendering Cities; Designing Sustainable Urban Spaces for All' (Routledge 2020).

En la jornada del día 13 de noviembre, a las 11 horas, participará la abogada y escritora María Martín, con una charla sobre qué y qué no es lenguaje inclusivo, cómo se construye la igualdad a través del lenguaje y los mecanismos por los que las palabras excluyen a las mujeres y reproducen discriminaciones históricas hacia ellas.

María Martín es feminista, licenciada en Derecho y especialista en intervención social con enfoque de género, autocuidado feminista y lenguaje inclusivo. También ha fundado y dirige la Escuela Virtual de Empoderamiento Feminista (EVEFem). Cuenta con más de una década de experiencia como formadora en diversas áreas de los estudios de género para organismos públicos y privados; grupos políticos, judiciales y de la sociedad civil en España y Latinoamérica.

En los últimos diez años ha sido docente y conferenciante en diversas universidades españolas y mexicanas. También ha participado como colaboradora en prensa, tertulias y diversos programas radiofónicos. En el año 2019 publicó el libro 'Ni por favor ni por favora. Cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note (demasiado)'.

Posteriormente, a las 12,30 horas, la periodista y asesora en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España Ángela Paloma Martín expondrá cómo ayudar a transformar nuestra sociedad a través de las políticas públicas, además de abordar el liderazgo de las mujeres en política.

Ángela Paloma Martín estudió el Máster de Comunicación Política y Corporativa en la Universidad de Navarra & The George Washington University (Graduate School of Political Management). Hasta febrero de 2020, ha sido profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. A lo largo de cuatro años fue colaboradora, subeditora y editora de la revista americana Campaigns & Elections en su versión en español.

En enero de 2020 se publicó su tercer libro, 'Más políticas para otra política: Más mujeres en política para la transformación social', una llamada a la participacioìn poliìtica de las mujeres desde una perspectiva profesional e inspiradora desde los valores del feminismo. En 2016 fue reconocida por 'The Washington Academy of Political Arts & Sciences' (WAPAS) como una de las 12 mujeres más influyentes en la comunicación política.

Como ha detallado Eva Tobías, la asistencia a este encuentro es gratuita "pero, debido a las restricciones de aforo por le Covid-19, se requiere inscripción previa". Las personas interesadas pueden apuntarse previamente en igualdad@logro-o.org y en el teléfono 941 277 023.