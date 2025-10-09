Unas jornadas ponen el foco en las aplicaciones y oportunidades que ofrece la IA en el contexto de las empresas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII Jornada de Dirección de Proyectos, organizada por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, en el Centro Tecnológico de La Rioja, ha puesto el foco en las aplicaciones y oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (IA) en el contexto de las empresas.

Bajo el título 'IA, PROYECTOS Y EMPRESAS. Subiendo de nivel', la jornada ha abordado "múltiples perspectivas en un contexto de cambio trascendente", ha apuntado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, quien ha destacado la importancia "de que las micro y pequeñas empresas riojanas adopten la IA de forma estratégica para garantizar su competitividad, ya que lo contrario supone un riesgo real de perder frente a rivales más ágiles".

Asimismo, la jornada ha aportado claves sobre "cómo la IA puede ayudar a iniciativas emprendedoras con las estructuras organizativas más flexibles" y ha expuesto un pequeño abanico de las oportunidades que ofrece, "tanto a nivel de funcionamiento de una empresa como de nichos para nuevas iniciativas emprendedoras que quieran basarse en ella".

"La IA ya no puede considerarse una tendencia pasajera, se ha convertido en un instrumento esencial de la gestión de proyectos", ha indicado León. Según el Project Management Institute (PMI), el 74% de los directores de proyectos europeos ya utilizan herramientas de IA para planificación y control de riesgos, logrando reducir en un 22% los retrasos medios en la ejecución de proyectos. "Es una condición necesaria para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de los proyectos, y un aliado estratégico para reducir riesgos, optimizar recursos y acelerar la entrega de valor", ha valorado.

Esta jornada, que está circunscrita al proyecto Tech FabLab, enmarcado a su vez en el Programa RETECH y financiado con fondos Next Generation de la UE, ha reunido a profesionales, gestores de proyectos, directivos y emprendedores para debatir sobre el papel de la inteligencia artificial en la transformación del tejido empresarial riojano. Cuenta con la colaboración de la Asociación de Profesionales de la Gestión de Proyectos (APGP), consolidando así su carácter especializado y reforzando la conexión con la comunidad profesional de la dirección de proyectos.

En la jornada han participado el director del Programa de Transformación de Sostenibilidad en GlaxoSmithKline Vaccines, Antonio Nieto Rodríguez, presentando las 'Principales claves de la 2ª encuesta mundial de IA en proyectos'; el consultor y formador en Dirección de Proyectos, así como fundador de ProjectWorkLab, Marc Bara, explorando patrones de fracaso documentados en proyectos de transformación; el responsable de IA y automatizaciones en SDi, Abel Yécora, mostrando cómo la inteligencia artificial puede revolucionar la forma de dirigir proyectos desde el primer instante; y el CEO y cofundador de AI Hackers, Frankie Carrero, demostrando con datos prácticos por qué la inacción ya es un pasivo medible y creciente.

Como broche final, la mesa coloquio 'De la gestión tradicional a la gestión aumentada' ha conectado las perspectivas estratégicas, tecnológicas y empresariales compartidas a lo largo de la mañana.