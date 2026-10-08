Las I Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria reúnen en La Rioja a más de 100 profesionales e investigadores

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, participa en la apertura de las primeras Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las I Jornadas de Salud Mental reúnen, durante dos días en Riojaforum, a más de cien profesionales e investigadores para compartir experiencias, analizar los principales retos asistenciales y los modelos de atención al bienestar emocional desde el primer nivel asistencial, tal y como ha trasladado el Gobierno riojano.

El presidente del Ejecutivo de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado hoy, 8 de octubre, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en la apertura de las primeras Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria de La Rioja.

En el acto inaugural también han participado la rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz; el rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), José María Vázquez; y la presidenta del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja, Pilar Calvo Pascual.

Durante su intervención, Capellán ha advertido de que "la salud mental es probablemente el mayor problema de la sociedad en el siglo XXI" y ha defendido la necesidad de otorgarle una mayor visibilidad y relevancia en las políticas públicas.

En este sentido, ha insistido en que se trata de un problema creciente que requiere reforzar la prevención, la detección temprana y la disponibilidad de respuestas eficaces desde el sistema sanitario.

Capellán ha destacado que el bienestar emocional constituye un elemento esencial para garantizar la calidad de vida de las personas y ha subrayado que no es posible avanzar hacia una verdadera sociedad del bienestar sin incorporar la salud mental como uno de sus pilares fundamentales, junto a la educación, la sanidad y la atención a la dependencia.

Asimismo, se ha puesto la atención en la importancia de desarrollar un modelo de trabajo coordinado y multidisciplinar, como el que se está implantando en La Rioja, que integra los ámbitos sanitario, social y educativo, con la participación de profesionales, universidades, instituciones y asociaciones de pacientes y familiares.

Un modelo que, según ha explicado, permite aprovechar la cercanía y las características de la comunidad autónoma para impulsar una atención más integral.

El presidente ha agradecido especialmente la implicación de los profesionales e instituciones que trabajan en este ámbito y ha destacado el valor de estas primeras jornadas como espacio para compartir conocimientos, investigaciones y experiencias que contribuyan a mejorar la prevención y la atención a los problemas de salud mental.

PROGRAMA DE BIENESTAR EMOCIONAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

El Programa de Bienestar Emocional en Atención Primaria de La Rioja ha atendido a más de 8.500 pacientes durante sus dos primeros años de funcionamiento. La iniciativa desarrolla un modelo de intervención temprana integrado en el primer nivel asistencial.

En este contexto, Capellán ha destacado la importancia de trasladar los resultados de la investigación científica a la práctica asistencial y a las políticas públicas, con el objetivo de mejorar la respuesta a los problemas de salud mental leves y moderados.

Asimismo, ha puesto especial énfasis en la salud mental infantil y juvenil, uno de los ámbitos prioritarios de atención, y se ha referido a la extensión del programa Saludablemente+ a esta población, con el propósito de favorecer la prevención y la intervención temprana.

La celebración de estas jornadas permite compartir y analizar la experiencia riojana junto a otros modelos desarrollados en diferentes comunidades autónomas y países.

Bajo el lema 'Cuidar la mente, cuidar a las personas', el foro reúne a especialistas procedentes de distintas instituciones y universidades para abordar la salud mental y el bienestar emocional desde una perspectiva multidisciplinar.

La dimensión internacional del encuentro cuenta con especialistas procedentes de Reino Unido y Finlandia. Entre ellos destaca el profesor de la Universidad de Oxford David Clark, referente internacional en el desarrollo e implantación de terapias psicológicas en Atención Primaria, que será el encargado de clausurar mañana las jornadas.

Durante la inauguración, Capellán ha dedicado un reconocimiento especial a David Clark por su contribución al desarrollo de modelos de atención psicológica basados en la evidencia científica y, especialmente, por haber favorecido su incorporación a los sistemas públicos de salud.

El presidente ha destacado la importancia de que los avances de la investigación universitaria y clínica se traduzcan en intervenciones capaces de mejorar la salud mental y el bienestar emocional de las personas.

Tras el acto inaugural, la primera mesa redonda aborda 'La salud mental en cifras: ¿qué estamos haciendo hoy y qué haremos mañana?', con la participación de Óscar Pino, doctor en Neuropsicología de la Universidad de Barcelona, y Adriana Diez, directora de la Cátedra de Salud Mental de la Universidad de La Rioja.

La programación de este jueves incluye también una sesión sobre retos y propuestas futuras en Atención Primaria, en la que se analizarán cuestiones como salud mental y cronicidad, enfoque comunitario y prescripción social, intervenciones psicoterapéuticas breves, prevención de la patologización y atención a la salud mental infantil y adolescente. Por la tarde se abordará además el impacto económico de la salud mental y la salud de los propios profesionales sanitarios.

EXPERIENCIAS DE DIFERENTES TERRITORIOS

La jornada de mañana, viernes 9, estará centrada en la integración de la atención psicológica en el primer nivel asistencial y permitirá conocer experiencias de La Rioja, País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias.

La mesa dedicada a estos modelos estará moderada por el coordinador del programa de bienestar emocional en Atención Primaria de La Rioja, J. Antonio Carballo, y contará con la participación del especialista en procesos asistenciales de Fundación Rioja Salud, Félix Rivera, que expondrá el funcionamiento y la experiencia del programa de bienestar emocional en Atención Primaria en La Rioja.

El encuentro continuará con sesiones dedicadas a la patologización de los estados emocionales y a la colaboración entre Salud Mental y Atención Primaria. El cierre correrá a cargo de David Clark, que analizará la evolución de los programas de bienestar emocional basados en la evidencia y el papel que pueden desempeñar dentro de los sistemas públicos de salud.

Las Jornadas de Salud Mental en Atención Primaria se celebran con la colaboración del Gobierno de La Rioja, Rioja Salud, el Colegio Oficial de la Psicología de La Rioja, la Universidad de La Rioja y la Universidad Internacional de La Rioja.