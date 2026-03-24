José Antonio Maturana, nuevo presidente de la junta local de la AECC en Calahorra

La alcaldesa de Calahorra recibe al nuevo presidente de la junta local de la AECC, José Antonio Maturana - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha mantenido un encuentro institucional este martes con la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de La Rioja, Elena Eguizábal, y el nuevo presidente de la junta local de la AECC en Calahorra, José Antonio Maturana, en su despacho.

Durante el encuentro han abordado la colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación para luchar contra esta enfermedad y apoyar iniciativas solidarias de prevención y apoyo a los pacientes.

Mónica Arceiz ha felicitado a José Antonio Maturana por su nuevo compromiso social. "Es una persona muy implicada e involucrada con el asociacionismo de la ciudad y con Calahorra en general, que ha demostrado tener vocación de servicio público a lo largo de su trayectoria política, pública y profesional", ha afirmado.

También ha destacado que "está muy bien que la asociación tenga un representante en Calahorra, que conozca el entramado local, a los calagurritanos y la ciudad para que reactive y dinamice la asociación en Calahorra con el apoyo del Ayuntamiento porque somos un equipo que suma, pero con la asociación contra el cáncer si hay que multiplicar, se multiplica".

Por su parte, la presidente regional de la AECC ha agradecido "la acogida de la alcaldesa y el trabajo de todos los voluntarios actuales y pasados que tiene la asociación en Calahorra".

"Comienza una etapa ilusionante de la asociación con José Antonio en la que queremos traer más servicios e impulsar nuevas actividades en Calahorra", ha avanzado Elena Eguizábal.

En la actualidad, un psicólogo atiende dos días a la semana en la sede de la AECC, que se encuentra en la avenida de Valvanera 54.

"Hemos preparado el local para que también pueda venir un fisioterapeuta y hemos hablado con la alcaldesa de hacer deporte oncológico, si los pacientes lo demandan, y de intentar organizar un paseo en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura", ha informado la presidenta de la AECC de La Rioja.

Además, ha recordado que en Logroño hay nutricionista, logopeda y talleres de almazuelas, bienestar emocional, teatro, marcha nórdica, etc. Todos los servicios son gratuitos.

José Antonio Maturana ha dado las gracias "por la confianza que han depositado en mí. Espero estar a la altura, es un nuevo reto que asumo con mucha ilusión, a la asociación no se le puede decir que no".

Una vez, que su nombramiento como presidente de la junta local es oficial "voy a formar la junta con personas de todos los ámbitos sociales de la ciudad y cuento con todos los voluntarios que hay en la asociación porque sin ellos la asociación no puede seguir adelante", ha explicado Maturana.

Ha añadido, para finalizar, que "retomaremos todas las actividades que hacía la asociación en Calahorra, además de otras regionales y nacionales".