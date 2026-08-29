Un joven de 25 años, trasladado al San Pedro tras chocar su patinete contra un turismo en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro, tras sufrir a primera hora de esta tarde un accidente de tráfico en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,05 horas de este sábado, ha sido la propia Policía Local de Logroño quien ha informado al Centro de Emergencias de la colisión de tráfico entre un turismo y un patinete eléctrico en la calle Saturnino Ulargui, en la ciudad.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al conductor del patinete eléctrico, un varón de 25 años y vecino de Logroño, que finalmente ha sido evacuado en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.