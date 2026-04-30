Una joven, trasladada al San Pedro tras caerse de su patinete en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras resultar herida al caerse de su patinete en el término municipal de Lardero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,04 horas de este miércoles, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de un patinete en el Camino Viejo de Logroño, al lado del campo de fútbol de Lardero.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local de la localidad y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, una joven de 20 años ha resultado herida y ha tenido que ser sido evacuada al Hospital San Pedro de la capital riojana.