Jóvenes de Sumar se movilizan "para intervenir el mercado de la vivienda en La Rioja" - SUMAR

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes militantes y simpatizantes de Sumar han lanzado una campaña "para denunciar la situación límite que vive su generación ante el precio del alquiler en La Rioja".

Recuerdan que el alquiler se ha disparado en ciudades como Logroño donde han subido un 34% desde el año 2018, "lo que hace en la práctica inaccesible la vivienda para la gente joven de estas ciudades".

"Los precios de los alquileres están disparados y se ha vuelto imposible hasta pagar una habitación. Queremos que se intervengan los precios de los alquileres de inmediato para acabar con este abuso. No puede ser que ya no baste ni con un salario para poder acceder a una vivienda" indican los promotores de la iniciativa.

Frente a un panorama de precariedad y salarios estancados, reivindican que el derecho a la vivienda no puede depender "ni de la suerte ni de la herencia". "Si no tienes avales, pareja estable o padres que te presten dinero, el sistema te deja fuera", señalan desde el grupo promotor.

También denuncia que los precios imponen un modelo de familia muy estrecho "en el que no cabe la diversidad de nuestro presente".

La campaña pone el foco en medidas concretas como el aumento del parque público de vivienda, la regulación efectiva del alquiler y el fin de los incentivos fiscales a fondos de inversión y grandes tenedores. También exigir al Gobierno autonómico como autoridad competente que decrete las zonas de mercado a tensionar para poder topar los precios de los alquileres.

Para Sumar, son políticas "que ya funcionan en otros países y que podrían aplicarse mañana mismo en España y en nuestros municipios". Esta campaña se enmarca en la ofensiva de la formación magenta por poner en marcha medidas inmediatas para responder a la crisis de la vivienda.

Entre ellas, destacan medidas como la moratoria de tres años por ley en los contratos de alquiler vigente, la congelación de precios en nuevos contratos o renovaciones en zonas tensionadas, la igualdad de derechos para contratos de alquiler de habitaciones, que la compra de vivienda para alquiler no pueda destinarse otro uso o la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, todas ellas incorporadas en el Real Decreto Ley propuesto por las cinco ministras y ministros de Sumar para intervenir de urgencia el mercado de la vivienda.

Durante los próximos meses, los jóvenes de Sumar se han marcado como objetivo desplegarse sobre el territorio para denunciar la situación, informar sobre las medidas propuestas por Movimiento Sumar o hacer recogida de firmas para pedir la declaración de zonas tensionadas municipio a municipio, barrio a barrio y calle a calle.

TAMBIÉN EN LAS REDES SOCIALES

También han lanzado una cadena en redes sociales con una serie de fotografías, posando sosteniendo un cartel con un mensaje tan directo como incómodo: 'Se alquila derecho a la vivienda'.

La acción, que circula en redes sociales bajo el hashtag #TieneSolución, pretende visibilizar que "la crisis de acceso a la vivienda no ha venido del cielo, la han construido, e igual que se construye esta crisis, podemos construir otra realidad", explican sus impulsores.

Ponen así el foco en los gobiernos autonómicos del PP y del PSOE, que teniendo las competencias de vivienda "están mirando para otro lado". Además, la iniciativa invita a otros jóvenes a participar subiendo sus propias fotos con el cartel. "El problema es colectivo -concluyen-, y la respuesta también debe serlo".