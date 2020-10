Juan Carlos Alfaro reelegido secretario general de UGT-FICA con el cien por cien del Congreso

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT de La Rioja ha celebrado esta mañana su 12º Congreso Regional, en el que ha elegido a la nueva Comisión Ejecutiva Regional que liderará Juan Carlos Alfaro Sánchez, tras obtener el cien por cien de los votos a favor.

En el encuentro han participado 73 delegados La Rioja. Una Federación que, tanto por el volumen de delegados que aglutina (cerca de 500 en las empresas riojanas) está llamada a liderar la defensa de los trabajadores de la Industria riojana en todas sus vertientes.

El Congreso, que se ha celebrado a lo largo de esta mañana en el Palacio de Congresos de La Rioja, Riojafórum, y que ha sido inaugurado por la presidenta de Gobierno riojano, Concha Andreu, ha procedido a la aprobación de sus documentos congresuales, así como de los órganos que deberán desarrollar los objetivos previstos en el programa de acción.

REINDUSTRIALIZAR LA RIOJA

Una vez elegido, Alfaro ha señalado a los medios de comunicación que sus objetivos pasan por "salvar principalmente la industria - que ofrece empleo de calidad y con salarios dignos-, así como apostar por la reindustrialización de la región, porque es un sector que está bastante fastidiado" y que para reindustrializarlo "también es necesario contar con una construcción fuerte". No ha obviado la importancia que tiene, sobre todo en La Rioja, la industria agroalimentaria.

Para el releegido secretario general de UGT-FICA "tenemos un gran problema, que es la salud laboral, sobre todo los accidentes de trabajo", que en el caso de La Rioja ha señalado que han registrado tres accidentes mortales, uno en la construcción y dos en el metal.

Alfaro ha indicado que aprovechando la presencia, en la inauguración de Andreu, "le hemos pedido la reactivación del IRSAL, así como el acuerdo de la Fiscalía con los sindicatos mayoritarios, y las visitas a obras de la administración". En este sentido, ha lamentado que "al no tener acuerdo con el Ayuntamiento, no hemos podido hacer visita de obra a la estación de autobuses".

En el encuentro con los medios de comunicación se ha referido también a la situación de los temporeros, agradeciendo a Gobierno y ayuntamientos la puesta en marcha de albergues y los PCR realizados, para a continuación criticar que "los albergues no son para los temporeros contratados, sino que son para aquellos que vienen al efecto llamada y no encuentran empleo". En este punto, ha matizado que "el acuerdo agropecuario lo que dice es que el trabajador contratado tiene que tener alojamiento y manutención, y esto no está pasando".

Para concluir, preguntado por la seguridad en las industrias en tiempos del coronavirus, Alfaro ha señalado que "si que la hay donde nosotros trabajamos con los delegados de prevención", así como que "en los tiempos más malos de la pandemia, donde han estado los delegados y no se han llevado los protocolos, esta Federación ha estado para exigir que se llevasen a cabo, y de no hacerlo ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente".