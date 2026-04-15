Juan Díez del Corral asume la presidencia de la Asociación de Bodegas por la Calidad del Rioja - BODEGAS POR LA CALIDAD DEL RIOJA

LOGROÑO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juan Díez del Corral, director de Bodegas Castillo de Cuzcurrita, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de Bodegas por la Calidad (ABC) en la Asamblea celebrada recientemente. Releva en el cargo a Luis Martínez Lacuesta, de Bodegas Martínez Lacuesta, quien ha liderado la entidad durante los últimos años.

La nueva junta queda completada con Guillermo de Aranzábal Bittner (La Rioja Alta, S.A.) como vicepresidente y Ana Martínez Bujanda (Bodegas Valdemar) como secretaria. ABC agrupa a 12 bodegas emblemáticas de la DOCa Rioja - Bodegas Martínez Lacuesta, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Muga, Gómez Cruzado, Castillo de Cuzcurrita, Torre de Oña, Valenciso, Bodegas Valdemar, Bodegas Miguel Merino, Bodegas Macán (Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia), Bodegas Murua de Masaveu Bodegas y Bodegas Aiurri de Alma Carraovejas - comprometidas con la excelencia como modelo de negocio y la reputación internacional para el conjunto de la Denominación.

Mi objetivo es seguir trabajando como se ha venido haciendo desde la Asociación, promoviendo la búsqueda de la calidad de manera irrenunciable, con humildad, respeto y buscando consensos, pero también con exigencia y firmeza.

Juan Díez del Corral, presidente de la Asociación de Bodegas por la Calidad del Rioja La nueva junta impulsará varios temas estratégicos durante su mandato como aumentar la representatividad efectiva del criterio valor dentro de la DOCa Rioja, reforzar la credibilidad y posicionamiento de las categorías Reserva y Gran Reserva, ampliar la proyección internacional de las bodegas asociadas en mercados de gama alta y seguir afianzando los principios que gobiernan la Asociación.

En un contexto en el que el mercado global apuesta, cada vez más, por los vinos Premium, la Asociación afronta su nueva etapa con la firme convicción de que apostar por la calidad es la mejor garantía de futuro para la DOCa Rioja. La entidad seguirá trabajando para que esta apuesta se traduzca en un mayor peso en las políticas de la Denominación y en una Rioja cada vez más prestigiosa.

SOBRE LA ASOCIACIÓN DE BODEGAS POR LA CALIDAD

Fundada en 2002, la Asociación de Bodegas por la Calidad reúne a 12 bodegas emblemáticas de la DOCa Rioja comprometidas con un objetivo común: la excelencia. Con una cuota de mercado del 6 por ciento -incluyendo marcas de gran valor y peso histórico dentro de la Denominación- y presencia en 129 países, representa una voz relevante y activa en el sector. Su labor se centra en impulsar la calidad del vino de Rioja a través de políticas reales, coherentes y sostenibles, siempre con un profundo respeto por el viñedo y el entorno natural.