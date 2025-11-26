Este jueves comenzará el montaje del abeto navideño ubicado en la confluencia de Vara de Rey y Gran Vía

Abeto de Navidad de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este jueves comenzará el montaje del abeto navideño ubicado en la confluencia de las calles Vara de Rey y Gran Vía.

De este modo, tanto el jueves 27 como el viernes 28 de noviembre, entre las 9 y las 13 horas, el carril interior de la rotonda será cortado, bajo la coordinación de la Policía Local, para la descarga y colocación de los primeros elementos decorativos del árbol.

Finalmente, el lunes 1 de diciembre, entre las 10 y las 12 horas, el mismo carril volverá a ser cortado al tráfico para la instalación de una grúa especial con la que se realizará el montaje de las dos grandes piezas que conforman la estructura.