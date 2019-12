Este jueves, sesión de clausura del XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés de la UR

Publicado 11/12/2019 20:00:44 CET

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Gonzalo de Berceo acoge este jueves, 12 de diciembre, a las 17,00 horas, la sesión de clausura del XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Romance&Romanticism' de la Universidad de La Rioja. Entrada libre, aforo limitado.

En esta sesión de clausura del curso intervendrán José Luis Ansorena Barasoain, vicerrector de Planificación, y Diego Iturriaga Barco, director general de Cultura del Gobierno de La Rioja. Por su parte, Miguel Ángel Muro, catedrático de Teoría de la Literatura, pronunciará la conferencia 'Vampiros decadentes'.

La película 'Only Lovers Left Alive', dirigida por Jim Jarmusch en 2013, y no recomendada para menores de 12 años, se proyectará en versión original con subtítulos en inglés.

El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés de la Universidad de La Rioja 'Romance&Romanticism' ha proyectado nueve películas en versión original sin subtítulos y, simultáneamente, en versión original con subtítulos en inglés: 'Wuthering Heights' (1992), 'Pride and Prejudice' (2005), 'Juno' (2007), 'Robin and Marian' (1976), 'Pandaemonium' (2001), 'Mr. Turner' (2014), 'Once' (2007), 'Circle of Friends' (1995), y 'Only Lovers Left Alive' (2013).

El XVII Curso de Cine y Literatura en Inglés 'Romance & Romanticism' cuenta con financiación del Vicerrectorado de Estudiantes, de la Facultad de Letras y de la Educación y del Departamento de Filologías Modernas de la UR.

En la organización colaboran, además de las entidades financiadoras, la asociación ACAUR, el Centro de Estudios Irlandeses BANNA/BOND, Proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 'LHIBRO. La literatura hispánica en la prensa periódica británica del Romanticismo (1802-1832): Apropiación y reescritura del canon' (RTI2018-097450-B-I00); los grupos de investigación 'Representaciones de Identidades en Textos Literarios y Fílmicos en Habla Inglesa' (GRID), 'Lenguajes Específicos y Literatura Comparada y Aplicada'; el Centro Ibercaja La Rioja y la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.