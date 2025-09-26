Junta AMCS repasa en Navarrete desarrollo de proyectos de sostenibilidad, cooperación internacional y promoción cultural

La Junta de la AMCS repasa en Navarrete el desarrollo de proyectos en marcha vinculados con la sostenibilidad, la cooperación internacional y la promoción cultural del Camino. - AMCS

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) ha repasado este viernes, en un reunión celebrada en la localidad riojana de Navarrete, el desarrollo de diversos programas y proyectos en marcha, vinculados con la sostenibilidad, la cooperación internacional y la promoción cultural del Camino.

Este viernes, a las 12 horas, se ha celebrado esta nueva reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago (AMCS) en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Navarrete.

La sesión ha estado presidida por Carlos Serrano Pérez, alcalde de Jaca y presidente de la AMCS, y ha contado con la participación de representantes de distintos municipios que integran este órgano colegiado, además del equipo técnico de la Asociación.

El alcalde de Navarrete, José María Pastor Olarte, ha dado la bienvenida a los asistentes en nombre de la Corporación anfitriona.

La Junta Directiva de la AMCS, formada por alcaldes de municipios de las comunidades autónomas por las que discurre el Camino Francés, se reúne de forma periódica para abordar los asuntos urgentes y estratégicos de la Asociación.

Entre sus funciones se encuentran la supervisión de la planificación anual, la evaluación de proyectos en curso, la coordinación intermunicipal y la adopción de acuerdos que marcan la hoja de ruta de la entidad, siempre en consonancia con las competencias que le delega la Asamblea General.

Durante la sesión, los miembros de la Junta han repasado el desarrollo de programas y proyectos en marcha (Volver al Camino, Ultreia Sudoe, el Programa de voluntariado University Walking Community 2025, Huellas y Estrellas), como los vinculados a la sostenibilidad, la cooperación internacional y la promoción cultural del Camino.

Además se han analizado propuestas institucionales y cuestiones de relevancia para la defensa del Camino Francés como principal ruta jacobea y Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La reunión ha finalizado con un agradecimiento del presidente a los asistentes y, de manera especial, al Ayuntamiento de Navarrete por su hospitalidad en la acogida de este encuentro.

La Asociación de Municipios del Camino de Santiago es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a 115 municipios del Camino Francés con un objetivo común: otorgarle la importancia que merece como lugar de peregrinación y como eje generador de desarrollo sostenible.