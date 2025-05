El jurado popular delibera ya sobre los acusados del conocido como el "crimen de Viniegra" de 2022

LOGROÑO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular encargado de responder a las preguntas del juez sobre el proceso, al que se enfrentan tres personas, del conocido como 'crimen de Viniegra' -por el delito de asesinato de un hombre de 45 años al que después arrojaron a una sima por una deuda relacionada con las drogas, entre el 9 y el 11 de agosto de 2022- ha comenzado, a las 13,15 horas, sus deliberaciones una vez que el magistrado que preside el Tribunal les haya entregado el objeto del veredicto, según ha informado el TSJR.

Los nueve miembros del jurado (más dos suplentes) han comenzado ya este proceso y, hasta alcanzar acuerdo, deberán permanecer aislados y sin comunicación con el exterior.

El Tribunal Popular lo componen 5 hombres y 4 mujeres. Los suplentes son dos mujeres (una operaria y una técnica de aplicaciones). Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 18 y 50 años.

En cuanto a las profesiones, hay uno de ellos que no tiene oficio y otro está en paro. Lo completan un chófer, un diseñador gráfico, un maestro, un técnico informático, un técnico comercial, un agente de viajes y un gerocultor.

PENAS

La Fiscal solicita por el delito de asesinato la pena de 24 años de cárcel para cada uno de ellos. Además suma 1 año y medio más para cada uno por tenencia ilícita de armas y, en concreto, para uno de los acusados, J.A.G., seis meses más por conducir sin puntos.

La Acusación Particular -que defiende los intereses del hijo de la víctima, menor de edad en el momento de los hechos- también pide 24 años de cárcel para cada uno de los encausados por asesinato.

Por parte de las defensas de los tres acusados, todos disconformes con la descripción de los hechos, han pedido al jurado popular que, en su deliberación posterior, no se queden solo en "hipótesis. Tenemos muchas teorías pero pocas certezas. No sabemos quién disparó. Procede la no culpabilidad". Solicitan para ellos la absolución y alegan que los acusados actuaron, entre otros motivos, por miedo extremo (insuperable) o drogadicción, ya que cada uno inculpa al otro de los hechos, sobre todo en lo referido a los dos hombres.

LOS HECHOS

Según relata el escrito de la Fiscalía y considera también el responsable de la investigación, el fallecido le reclamaba constantemente a uno de los acusados, J.A.G., el dinero de una deuda -alrededor de 13.600 euros- pero éste no tenía dinero para pagarla por lo que, con su pareja sentimental, J.S.A., y otro amigo, I.Z.A., -también procesados- concertaron el plan para matar a la víctima.

Tras pegarle un tiro en la nuca y golpearle más de 20 veces con una piedra de filo en la cabeza y en la cara, la víctima acabó arrojada en una sima de unos 56 metros de profundidad. Los hechos se produjeron entre el 9 y 11 de agosto de 2022.