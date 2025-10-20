La Justicia riojana resuelve en el segundo trimestre del año un 15,8% de asuntos más que en 2024

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja vuelve a registrar la tasa más baja de litigiosidad de toda España durante el segundo trimestre de 2025. En La Rioja han ingresado 27,48 litigios por cada 1.000 habitantes. Mientras que la media nacional ha sido de 39,83 ingresos por cada 1.000 habitantes, según el informe estadístico 'Situación de los órganos judiciales' que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial.

Durante el segundo trimestre del año los órganos judiciales riojanos han resuelto un 15,8 por ciento de asuntos más que en 2024, consiguiendo así reducir la pendencia en un 2,3 por ciento, quedando en tramitación 22.926 causas. La Rioja ha registrado la Tasa de Resolución más alta de toda España con 1,27 de resolución mientras que la Media Nacional ha sido de 1,05.

En cuanto a los ingresos durante los meses de abril, mayo y junio de este año, ha habido un descenso del 15,1 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. En 2025 han entrado 8.909 asuntos frente a los 10.494 que ingresaron el año pasado. En total los juzgados y tribunales de nuestro territorio han conseguido concluir 11.305 causas.

Durante 2024 se resolvieron 9.763 causas. Con estos datos, la Tasa de Congestión de la justicia riojana se sitúa en el 3,03, por debajo de la media nacional que es de 3,29. La Tasa de Pendencia es de 2,03, también por debajo de la media nacional que es de 2,30. Y la Tasa de Resolución en los órganos judiciales riojanos es de 1,27, mientras que en el total del territorio nacional es del 1,05.