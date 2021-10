Lacalzada: "Me gustaría tener paro cero, pero con ustedes había más desempleados y no estaban en pandemia"

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Autonómico, Jose Ángel Lacalzada, ha aseverado hoy a los diputados 'populares' en el desarrollo del pleno del Parlamento riojano: "Me gustaría tener paro cero, pero con ustedes en el gobierno había más desempleados y no estaban en pandemia".

Lacalzada ha comparecido hoy en el Parlamento de La Rioja para responder preguntas sobre las políticas activas de empleo para garantizar las condiciones dignas de los trabajadores, planteada por Izquierda Unida; así como sobre la situación económica del tercer trimestre de 2021 en La Rioja, del Partido Popular.

En su intervención, Lacalzada ha señalado que "tras superar esta crisis, las previsiones indican que a finales de 2022 o principios de 2023 podríamos estar en los índices de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, en 2019".

"De hecho", ha dicho, "las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB interanual de La Rioja que se sitúa en un 6,5 por ciento para 2021 y en un 7 por ciento para 2022, mientras que con la crisis anterior se tardaron ocho años en recuperar el PIB".

Previamente a la intervención del consejero la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha considerado que la precariedad laboral se ha convertido en una condición estructural del sistema económico español, y también se ha instalado en La Rioja.

Ha creído que el Ejecutivo de Andreu, como gobierno de izquierdas y progresista, debe tener entre sus principales metas luchar contra la precariedad laboral y, por ello, ha querido saber qué estrategia va a desarrollar para paliar esta situación.

"La precariedad y falta de recursos inciden en la salud", ha añadido creyendo que es necesario elevar sustancialmente los salarios para garantizar condiciones dignas.

Por su parte, el 'popular' Alfonso Dominguez ha acusado a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, de "mentir a la cara" a los riojanos hablando de un crecimiento positivo cuando "sus propios presupuestos reconocen que la pobreza ha crecido un quince por ciento".

Ha preguntado "qué le han hecho los riojanos al PSOE para que vaya a destrozar su vida con esta saña".

Lacalzada ha asegurado que la situación de la economía es "muy favorable gracias a que este gobierno ha puesto los medios necesarios, con más de 153 millones de euros a PYMES y empresas; y ayudas a trabajadores en ERTE".

También en el pleno de hoy, la consejera de Participación, Raquel Romero, se ha mostrado, a una pregunta de la diputada 'popular' Begoña Martínez, satisfecha del retorno de los riojanos.

Para Martínez, éste es "un gobierno satisfecho de conocerse, y Romero es de las más satisfechas". "No podría ser menos, lleva dos años sin rendir cuentas, y en tres ejercicios van a costar 33 millones de euros a los riojanos", ha añadido reprochando que "la orden" de retorno "sigue sin resolverse y los riojanos siguen sin percibir esa ayuda".

Romero ha señalado cómo el Gobierno se toma "muy en serio" el retorno

ayudando a todos quienes contactan con la Administración a resolver tramites y dudas, comprendiendo los problemas sicológicos, y acompañándoles "desde una perspectiva empática". De este modo, ha dicho, la Oficina de Retorno tiene un acuerdo con la Oficina de Empleo que incluye un programa de inserción laboral.

Más adelante, el 'popular' Carlos Cuevas se ha referido a los cambios en la estructura de gobierno, ante lo que el consejero de Hacienda, Celso González, ha afirmado: "Cuando un gobierno cambia se hacen los cambios imprescindibles".

"Ustedes", ha replicado Cuevas, "son el gobierno del cambio; cambian de despachos, de estructura, y esto no es bueno para los riojanos, es bueno para demostrar Andreu quién manda, pero demuestra gran ausencia de proyecto político".

En este mismo sentido, desde Ciudadanos, Alberto Reyes ha señalado cómo "el setenta por ciento de los altos cargos no son los mismos que hace dos años". Ha creído que es "muy difícil" creer en un proyecto "cuando su creadora lo está cambiando constantemente".

En materia de Educación, el portavoz 'popular', Jesus Ángel Garrido, ha recriminado que "no existe estudio para determinar los profesionales necesarios para hacer frente a la pandemia" en las escuelas infantiles, las cuales no ven "atendidas" sus necesidades. "Si no pueden gestionar seis cómo se plantean ampliar la red", ha dicho al Gobierno.

Ante esto, el consejero Pedro Uruñuela ha recordado cómo, ayer, se clausuraban en San Millán unas jornadas y, una de las cosas que se resaltaron, fue "la tiranía del titular". Algo en lo que, ha creído, había caído Garrido con un titular del sindicato CSIF sin contrastar.

"Frente a esto" ha pedido "ir a los datos", señalando que se tienen "planes de contingencia discutidos que marcan las pautas". Ha afirmado que se han añadido 24 profesores para seis escuelas.

Uruñuela ha reprochado al PP: "Ustedes creen que porque aprobaron un bono que va a las empresas han conseguido tocar el cielo". Y ha anunciado: "Vamos a preparar un Plan de Escuelas Infantiles Públicas en el que los beneficiados serán las familias y se conseguirá la gratuidad, y no la gratuidad para las empresas, que es lo que ustedes han conseguido".

A continuación, el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, ha preguntado por los presupuestos de 2021, ante lo que el consejero González ha destacado que se han presentado en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero.

Baena ha indicado: "Hasta ahora lo único que sabemos es que Andreu tiene un acuerdo, porque siempre que puede se lanza a los brazos extremistas". También ha considerado que "es importante que se presente en tiempo y forma, pero más que sea un buen presupuesto".

González ha dicho que es un presupuesto del crecimiento equilibrado y de la lucha contra la desigualdad, de progreso social y económico. Le ha advertido de que tiene "dos caminos: seguir un discurso vacío o leerse el presupuesto y hacer aportaciones en positivo".

Por último, la consejera de Agricultura, Eva Hita, se ha mostrado segura de que la reforma de la PAC "no sólo no perjudica a los agricultores sino que supone una oportunidad de incorporar nuevos profesionales al sector agrario". Por contra, la diputada 'popular' Noemí Manzanos ha criticado que la definición de agricultor activo es "ambigua y alejada de realidad agrícola riojana".