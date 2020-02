Lambán confía en que los PGE "no discriminarán al resto de Comunidades Autónomas por favorecer a alguna"

Publicado 19/02/2020 14:48:15 CET

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha señalado que confía en las palabras del secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, sobre que los Presupuestos Generales del Estado "no discriminarán al resto de Comunidades Autónomas por favorecer a alguna".

Lambán ha realizado estas manifestaciones en Logroño, donde ha mantenido una reunión bilateral con el Gobierno riojano, encabezada por su presidenta, Concha Andreu, preguntado por los periodistas sobre si se temía que los acuerdos de Sánchez con los nacionalistas perjudicase al resto de Comunidades.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha insistido en que "a la luz de las palabras del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que indicó que las comunidades que no somos Cataluña, hablando en plata, no tenemos que temer el impacto que sobre los presupuestos pueda tener el acuerdo con ERC y el resto de partidos independentistas".

"Otra cosa - ha añadido- es que desde hace años, las Comunidades Autónomas que tenemos una características similares en cuanto a dispersión demográfica y el impacto que una financiación deficiente causa por estos motivos, nos hayamos reunido y hayamos hecho, en el buen sentido de la palabra, lobby".

Una presión, ha matizado "no frente al Gobierno de España, sino sobre lo que van a defender otras comunidades más pobladas, como Valencia, Cataluña o Madrid que van a plantear algo similar entre si, y debería de tener enfrente, en el sentido democrático de la palabra, a lo que plantemos otras comunidades con problemas de dispersión geográfica".

"Los lobbys son necesarios a la hora de defender, de manera cabal, los intereses de cada parte del territorio, sin perder de vista el interés de Estado que nos debe guiar a todos nosotros, y verlos con naturalidad", ha concluido.

DEVOLUCIÓN IVA 2017

Preguntados ambos presidentes por las reclamaciones por el IVA de 2017, en la que Aragón y La Rioja han tomado caminos diferentes, el presidente aragonés ha recordado que si en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "hizo un planteamiento a las Comunidades Autónomas que, en gran medida nos satisfizo, fue gracias a la presión ejercida por los gobiernos socialistas de España".

Además, ha asegurado que "la presidenta Andreu fue tan contundente o más que yo, a la hora de plantearle que había que darle una solución a ese problema que nos generaba la no percepción del 50 por ciento del IVA del año 2017".

En este punto, ha dejado claro que "no fue una decisión del actual Gobierno, sino que fue una actuación injusta y desleal desde el punto de vista institucional del Gobierno anterior, y del ministro de Hacienda anterior, el señor Montoro".

Por su parte, Andreu ha afirmado que "en los ámbitos en los que se debe defender la postura es en los que hay que defenderla, es decir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", algo que ha asegurado hizo La Rioja.

Ha recordado que la postura de la comunidad riojana pasa porque "los millones que deberían de venir y no lo hicieron, porque no se aprobaron los presupuestos de 2019 - donde si se contemplaba-, es que se buscase una fórmula de compensación a las Comunidades Autónomas". De hecho, la defensa de La Rioja "no es en defensa propia, sino también en defensa de la economía de todas las Comunidades Autónomas".