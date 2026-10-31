Presentación de 'Cuéntalo de Cine' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laura Ferrero, Estíbaliz Urresola y Bendran Navarra, algunas de las creadoras del reparto de 'Cuéntalo de cine' en Logroño, que se desarrolla del 6 al 14 de noviembre. Durante nueve días la capital riojana reunirá a destacadas figuras de la literatura, el cine, el periodismo, la ilustración y las artes escénicas en una programación dedicada a explorar los vínculos entre la palabra y la imagen y las distintas formas de contar historias.

En la décima edición del Festival de Narrativas 'Cuéntalo' se llevarán a cabo seis conversaciones, dos presentaciones de libros, tres clases magistrales, talleres, propuestas teatrales y espectáculos para todos los públicos. La programación se completa con una exposición del diseñador Pablo Buratti, intervenciones artísticas en los escaparates de librerías y actividades de creación sonora participativa.

CONVERSACIONES Y MUCHO MÁS

Las seis conversaciones constituyen uno de los principales ejes del festival y reunirán a algunas de las voces más destacadas de la narrativa, el cine y la crítica contemporánea.

El programa arrancará el viernes 6 de noviembre con Laura Ferrero y Estíbaliz Urresola, dos creadoras nacidas en 1984 que, junto a nombres como Alauda Ruiz de Azúa o Carla Simón, forman parte de una generación de mujeres con un protagonismo decisivo en el cine español contemporáneo.

El sábado 7 de noviembre será el turno del actor Pepe Zapata y el cineasta Álex Montoya quienes comparten su interés por la recuperación de la memoria histórica desde dos lenguajes artísticos diferentes, el del teatro y el del cine.

Las escritoras Brenda Navarro y Katixa Agirre protagonizarán el encuentro del domingo 8 de noviembre. Ambas autoras han compartido espacios de diálogo y reflexión literaria en torno a cuestiones como la maternidad, los cuidados y la creación artística presentes en sus respectivas publicaciones.

El lunes 9 de noviembre la conversación reunirá a los cinco ilustradores invitados a esta edición: Manuel Marsol, Manuel Romero, Nuria Díaz, Pep Brocal y Javier Sáez Castán, que compartirán sus experiencias y reflexiones sobre la creación gráfica.

El programa continuará el jueves 12 de noviembre con una conversación entre el escritor Gustavo Martín Garzo y la guionista, documentalista, productora y directora de cine Laura Hojman moderada por la escritora Elvira Valgañón.

La última conversación tendrá lugar el viernes 13 de noviembre y estará protagonizada por el periodista y crítico de cine de El Mundo, Luis Martínez, y la escritora Andrea Toribio.

A estos encuentros se sumarán dos presentaciones de libros. La Biblioteca Rafael Azcona acogerá el martes 10 de noviembre la de El cielo en casa, de Manuel Marsol, que conversará con César Sánchez, de la editorial Fulgencio Pimentel. Librería Cerezo será el escenario de la presentación de La comunidad imaginada. La invención masculina de la escritura de las mujeres (Siglo XXI, 2026), el sábado 14 de noviembre, la última publicación de Andrea Toribio.

TEATRO Y PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La décima edición de Cuéntalo de Cine ampliará su programación literaria con una serie de propuestas escénicas que permitirán al público acercarse a los orígenes del cine, descubrir antiguos sistemas de proyección y explorar nuevas formas de narración visual y sonora.

Una de ellas será La Carpa de Francis que se instalará en el Centro de la Cultura del Rioja. Se trata de un espacio escénico inspirado en las carpas del circo ambulante de finales del siglo XIX y principios del XX que recupera el espíritu de las antiguas barracas de feria.

En este escenario itinerante se representarán dos espectáculos para todos los públicos: El cinematógrafo, de la compañía asturiana Teatro del Cuervo, y Lanterne. La linterna mágica, de la compañía navarra Pájaros Pintados. Ambas propuestas ofrecerán varios pases en diferentes días y horarios.

En El cinematógrafo Francis recibirá al público para trasladarlo a 1895, la época de las primeras proyecciones cinematográficas de los hermanos Lumière. El espectáculo propone un viaje a los orígenes del cine a través de cortometrajes pioneros.

Por su parte, Lanterne. La linterna mágica invita a descubrir los secretos de uno de los aparatos precursores del cinematógrafo, que permitía proyectar imágenes sobre una superficie. Dos vendedoras conducirán al público por una experiencia dirigida a toda la familia en la que la carpa se transforma en un espacio para los cuentos y la imaginación.

El sábado 14 de noviembre el festival ofrecerá otras dos propuestas escénicas. La primera será Cine Maravillas. Ver para leer de Raquel Queizás, un espectáculo que invita a descubrir la magia del cine mudo a través de la narración oral y de las primeras adaptaciones cinematográficas de grandes clásicos de la literatura.

El cierre de la programación escénica llegará con Debajo un telón de la compañía aragonesa PAI Teatro. En este montaje un pequeño teatro se transforma en una caja de música a manivela que acaba por convertirse en una sala de cine donde se proyectan películas.

La programación incluirá también una propuesta de creación sonora experimental y participativa del colectivo Chico Trópico que instalará durante dos días su estación móvil de grabación La C.O.S.A. (Centro Organizado de Sonido Ambulante) en la plaza de María Teresa Hernández, antigua estación de autobuses.

En esta ocasión, el colectivo vinculará su actividad con El pisito, la novela que el guionista logroñés Rafael Azcona escribió en 1957 y que fue llevada al cine en 1958. La propuesta permitirá explorar las posibilidades de la creación sonora a partir de esta obra literaria y cinematográfica.

El teatro para público adulto también tendrá su espacio en el festival. El sábado 7 de noviembre la compañía catalana Teatro de Dos, fundada por el actor y productor Pepe Zapata y el director y dramaturgo Gerard Vázquez, presentará El enterrador.

Esta obra de ficción parte de una historia escuchada en la radio sobre las vivencias de distintas personas durante la Guerra Civil y la posguerra, entre ellas las de Leoncio Badía Navarro, conocido como *el enterrador de Paterna*.

En el montaje Pepe Zapata interpreta a un republicano represaliado condenado a trabajar en el cementerio de su pueblo, donde debe enterrar a sus propios vecinos y amigos. La historia que inspiró la obra relataba cómo aquel hombre conservaba objetos personales o pequeñas botellas con los nombres de los fallecidos junto a los cuerpos para facilitar su identificación en el futuro.

EXPOSICIÓN E ILUSTRACIONES

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge desde hace días y hasta el 29 de noviembre la muestra Del diseño a la pantalla dedicada al trabajo del diseñador gráfico Pablo Buratti, uno de los profesionales del storyboard más destacados del cine español.

Junto a esta exposición Cuéntalo de Cine recuperará una de sus iniciativas más características, las intervenciones artísticas de ilustradores en los escaparates de nueve librerías logroñesas.

TALLERES Y CLASES MAGISTRALES

La programación formativa de Cuéntalo de Cine incluirá tres clases magistrales. Una de las protagonistas será Laura Ferrero, escritora, guionista y periodista, autora de varias novelas y colaboradora de Isabel Coixet en diferentes proyectos cinematográficos.

También participará Estíbaliz Urresola, directora, guionista y productora de cine vasca que alcanzó un amplio reconocimiento nacional e internacional con su primer largometraje de ficción, 20.000 especies de abejas (2023).

La tercera clase magistral correrá a cargo de Brenda Navarro, escritora, editora, guionista, socióloga y economista feminista mexicana, autora de Ceniza en la boca (2022).

Por su parte, el director, guionista y productor valenciano Álex Montoya impartirá un taller de dos días en el Centro de la Cultura del Rioja.