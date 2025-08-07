Lectura del libro 'Quiero estar despierto cuando muera' de Atef Abuf Saif pide en Logroño el fin del "genocidio" en Gaza

Acto de lectura del libro 'Quiero estar despierto cuando muera' de Atef Abuf Saif con el que se ha pedido en Logroño el fin del "genocidio" en Gaza - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una lectura encadenada del libro 'Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio' de Atef Abu Saif, que se ha desarrollado junto a la 'Rosaleda' en el Espolón de Logroño, ha reclamado el fin del "genocidio" en Gaza por parte de Israel.

Convocada por Acampada por Palestina La Rioja, el acto se ha iniciado unas palabras a modo de introducción para iniciar la lectura encadenada de la directora de la Biblioteca Azcona de la capital, Esther Felipe. La concentración se ha llevado a cabo bajo la pancarta de 'Paz para Palestina. La cultura de La Rioja'.

Antes de la misma, como portavoz ha ejercido Mireia Otín, que ha señalado a Europa Press que la idea "surgio a raíz del acto por la cultura de Palestina -que se desarrolló el 10 de julio en el Espolón- y pensamos allí una serie de iniciativas para llevar a cabo de cara a visibilizar y sensibilizar sobre lo que está ocurriendo en Gaza".

El libro, ha señalado, "es un diario del genocidio, escrito por el palesino Ate Abuf Saif, que doctor en Ciencias Políticas, que se encontraba allí en octubre de 2023 cuando se inició la guerra, y narra los primeros meses del horror de los bombardeos diarios por parte del ejército israelí". Tras la lectura encadenada ha indicado que se realizará una 'cacerolada'.

Todo ello, porque ha indicado Otín la situación con los mensajes que está lanzando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ocupar toda Gaza, "es aún más crítica", por lo que "nos parece una vergüenza la actitud que están tomando las instituciones", ante lo que "queremos que el silencio, por ejemplo, del Gobierno de La Rioja cese y se posicione".