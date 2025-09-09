Leiva, El Rasillo, Préjano y Nalda son los cuatro pueblos seleccionados en la primera edición de 'Gira en plazas' - CENCERRO PRODUCCIONES

Casapalma, Caamaño & Ameixeiras, Vivace y El Nido, grupos que tocarán entre el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Leiva, El Rasillo, Préjano y Nalda son los cuatro pueblos seleccionados en la primera edición de 'Gira en Plazas', una iniciativa que pretende devolver la música y la cultura a los espacios públicos de los pueblos riojanos.

Un proyecto, idea de Cencerro Producciones con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que quiere reforzar el espíritu comunitario y luchar contra la despoblación a través de la participación ciudadana.

Tras el proceso de votación popular que ha superado todas las expectativas, con casi 10.000 votos recibidos, ya se conocen los municipios y artistas que formarán parte de la programación de esta primera edición.

La programación, en concreto, será:

27 de septiembre, Leiva: Casapalma a las 19,30 horas.

28 de septiembre, El Rasillo: Caamaño & Ameixeiras, a las 17 horas.

4 de octubre, Prèjano: Vivace, a las 19,30 horas.

5 de octubre, Nalda: El Nido, a las 13,30 horas.

En total, cuatro conciertos que transformarán las plazas de estos pueblos en escenarios de encuentro cultural, que permitirán acercar propuestas musicales de calidad al medio rural para reforzar la vida comunitaria.

UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

La respuesta del público en esta primera edición ha sido masiva, con cerca de 10.000 votos emitidos en la plataforma online para decidir tanto los pueblos como los artistas de la gira.

Esta alta implicación ciudadana confirma la necesidad de propuestas culturales en el entorno rural y el interés de la comunidad en formar parte activa de ellas.

Con esta gira, Cencerro Producciones refuerza su compromiso con el territorio y su gente, conectando patrimonio, tradición y nuevas propuestas artísticas.

Cencerro Producciones es la empresa creadora y promotora del festival Sierra Sonora, una propuesta cultural innovadora que se desarrolla a lo largo del año en Viniegra de Abajo y que se ha consolidado como referente nacional en la cultura rural.

Con sede en La Rioja, la productora apuesta por proyectos sostenibles y descentralizados que devuelven la cultura al medio rural.