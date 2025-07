León destaca en el III Foro de la Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de Rioja su papel "como motor silencioso"

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado, durante su intervención en la clausura del III Foro 'Fortaleciendo la Cadena de Valor del Vino' organizado por Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de Rioja, el papel de este sector "como motor silencioso de nuestro vino".

"Porque sin cápsulas, no hay tapón; sin acero inoxidable, no hay depósito; sin tinta, no hay etiqueta; y sin visión ni tecnología, no hay futuro", ha argumentado.

Esta nueva edición, celebrada en Riojaforum y denominada 'Fortaleciendo la cadena de valor del vino. Tendencias globales en la comercialización y el consumo', busca "conectar a quienes crean valor en cada eslabón de la cadena, inspirar con ideas nuevas, con tendencias que ya están aquí, e impulsar un crecimiento compartido, colaborativo y con sentido".

"Desde el Gobierno de La Rioja, queremos que innovéis, que exportéis, que os digitalicéis, que ganéis músculo y visibilidad; queremos una industria auxiliar fuerte y queremos mirar de frente a los cambios en el mercado, en el consumo, en la sostenibilidad y en la comunicación", ha respaldado.

Este foro impulsado por la FER ha sido inaugurado por la presidenta de la Asociación, Elena Ceca, y han participado la primera master of wine española, Almudena Alberca, el CEO de Bodega Matarromera, Carlos Moro, y representantes de la agencia de influencers Lacrima Terrae. La programación ha sido completada con visitas a bodegas con implantaciones técnicas o elementos innovadores creados por empresas de la Asociación.

La Asociación de la Industria Auxiliar del Vino de La Rioja fue constituida en 2021 e integra la Federación de Empresas de La Rioja (FER). Está formada por 29 empresas de diferentes sectores, que generan 1.170 empleos directos: tonelería, depósitos, maquinaria y equipamiento, envase y embalaje, etiquetado, industria química aplicada al vino, fabricantes de cápsulas, software y digitalización, gestión de agua y servicios medioambientales aplicados al vino, entre otras actividades. Actualmente, su presidenta es Elena Ceca, gerente de Tonelería Murúa.