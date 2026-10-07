Licitadas por 3,14 millones las obras de remodelación de Doctores Castroviejo, que comenzarán a inicios de 2027

Archivo - Imagen de archivo de la calle Doctores Castroviejo de Logroño. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el proyecto de remodelación de la calle Doctores Castroviejo, en el Paseo de las Cien Tiendas, así como la licitación de las obras por una cuantía de 3.144.743, 84 euros (IVA incluido).

Unos trabajos que, como ha detallado la portavoz del equipo de Gobierno municipal Celia Sanz, se prevé poner en marcha ya a inicios de 2027, "una vez pasada la campaña de Navidad", y que desglosarán en dos anualidades: 1,2 millones en este ejercicio y 1,94 millones para el próximo año.

Ha recordado además Sanz que, "con un plazo estimado de ejecución de 15 meses, la intervención abarcará también la calle Juan XXIII, desde la intersección con Doctores Castroviejo hasta Avenida Solidaridad".

El proyecto ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar formado por ingenieros, arquitectos y paisajistas y coordinado por la Unidad de Arquitectura y Regeneración Urbana del Ayuntamiento.

En concreto, contempla "la renovación completa del pavimento y de las redes de saneamiento, abastecimiento, riego y alumbrado, así como la instalación de elementos de mobiliario urbano, una zona de recreo infantil, señalización y control de accesos".

Refleja también, ha dicho la portavoz, "la redistribución del espacio público disponible para incorporar nuevos espacios ajardinados, con más árboles y zonas arbustivas que aportarán más sombra y confort al recorrido peatonal".

"Consensuada con el vecindario y el entramado comercial de la zona, esta intervención dará continuidad a la actuación realizada en la calle Beti Jai y su conexión con la Glorieta del Doctor Zubía. Y supondrá un nuevo paso en la hoja de ruta marcada por el Gobierno local para la regeneración urbana del Paseo de las Cien Tiendas", ha finalizado.