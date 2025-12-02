Licitado por 422.869 euros las obras del Camino Verde del Alhama en Aguilar y Cervera del Río Alhama

Archivo - El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reunión semanal del Consejo de Gobierno de La Rioja ha autorizado el gasto de más de 422.000 euros para la construcción de un camino verde entre Aguilar y Cervera del Río Alhama que permitirá así ampliar la red de caminos verdes de nuestra comunidad autónoma.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha señalado que el 'Camino verde del Alhama' permitirá aumentar el itinerario ciclista así como que ayudará a la consolidación de una red de caminos verdes vinculadas con la sostenibilidad, el turismo activo y la recuperación de espacios naturales.

La intervención se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La actuación incluye la adecuación del trazado, la mejora de la accesibilidad y las condiciones de seguridad y la adaptación del recorrido a los estándares actuales de uso recreativo y turístico.

MÁS DE 5.000 METROS

La longitud total de ambos tramos es de 5.827 metros, siendo el de Aguilar del Río Alhama de 1.229 metros y el Cervera del Río Alhama de 4.598 metros. Asimismo, el proyecto establece una anchura útil de 2,50 metros y las características de la plataforma, de manera que tenga capacidad para el tránsito ciclo-peatonal, con firme de zahorra artificial.

Además, no será utilizado por vehículos, exceptuando los de mantenimiento y los puntuales para el acceso a fincas particulares.

El trazado dispondrá de barandilla de madera en las zonas donde exista un desnivel vertical superior a los dos metros, en especial en las zonas donde se proyectan muros de sostenimiento de gaviones o escollera, y también en aquellas otras zonas definidas.

También se ha previsto la colocación de elementos de balizamiento a lo largo del camino, siguiendo las directrices del Manual de Identidad Corporativa y su adaptación a la señalización para uso público en el Medio Natural de La Rioja.

POR LA VÍA DE URGENCIA

La licitación se tramita por la vía de urgencia, dado que el proyecto contribuye al cumplimiento del Hito 221 del PRTR, relativo a los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística, cuya fecha límite de ejecución finaliza en el segundo cuatrimestre de 2026. Con un plazo estimado de ejecución de ocho meses resulta necesario avanzar en la adjudicación y puesta en marcha de las obras para garantizar la correcta ejecución de los fondos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

La iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno de La Rioja por la movilidad sostenible, la puesta en valor del patrimonio natural y la mejora de infraestructuras capaces de dinamizar los municipios riojanos, promoviendo un modelo turístico más sostenible, accesible y respetuoso con el entorno.