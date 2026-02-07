La línea 10 de autobús urbano y varias calles del centro se verán afectadas el domingo por una prueba deportiva

Archivo - Autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La línea 10 del servicio de autobús urbano alterará este domingo 8 su itinerario habitual y varias calles del centro de Logroño estarán afectadas por cortes de tráfico con motivo de la celebración de la prueba deportiva 'En Logroño se corre'.

Así, la Línea 10 del servicio de transporte público urbano modificará su itinerario, entre las 10,30 y las 13 horas, que quedará así:

Línea 10 Hospital San Pedro-El Arco: Muro del Carmen - Vara de Rey - Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea, y recuperarán su trayecto habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

CALLES AFECTADAS

La prueba deportiva tendrá lugar a partir de las 11 horas con una duración estimada de 2 horas y con el siguiente recorrido: El Espolón (Francisco Muro de la Mata), Sagasta, Puente de Hierro, Cabo Nobal, Travesía Cabo Nobal, Paseo Fermín Manso de Zúñiga (orilla norte del río Ebro), Puente Sagasta, Parque del Ebro (orilla sur del río Ebro), San Gregorio, rotonda del Puente de Piedra, calle Puente, La Cadena, Rodríguez Paterna, Muro del Carmen y Muro Francisco de la Mata.

Por ello, entre las 11 y las 13 horas, los vados y vehículos estacionados en la zona del Casco Antiguo entre Sagasta y Rodríguez Paterna únicamente se podrán utilizar como vía de salida, cuando sea compatible con las circunstancias de la carrera, lo mismo que en la calle Marqués de San Nicolás hacia Avenida de Viana.

La circulación por el Puente Sagasta y por el Puente de Piedra se garantiza durante el evento en ambos sentidos. El acceso a San Gregorio, sentido Fuente Murrieta, deberá realizarse desde el túnel de San Gregorio.