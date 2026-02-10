La Línea 10 del servicio de autobús urbano y varias calles se verán afectadas mañana debido a una concentración agrícola

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la concentración programada por las organizaciones agrarias, el itinerario de la Línea 10 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones mañana, miércoles 11 de febrero, y varias calles podrían verse afectadas conforme vaya avanzando la caravana de tractores.

En la manifestación, que comenzará a las 9,00 horas, participarán varios vehículos agrícolas, por lo que hasta las 12:30 horas, aproximadamente, la circulación podría verse afectada a lo largo de todo el recorrido, que discurrirá por las calles Muro de la Mata, María Zambrano, Avda. Portugal, Fuente Murrieta, Norte, estacionamiento de los Jardines Juanita Madroñero (zona azul del Revellín) y la Plaza del Parlamento.

Además de estas vías, podrían verse afectadas Sagasta y el Puente de Hierro, Murrieta desde Gran Vía y San Gregorio. Las calles afectadas recuperarán su actividad habitual conforme vaya avanzando la caravana.

Los autobuses de la línea realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales. La Línea 10 en dirección al barrio de El Arco recuperará su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.