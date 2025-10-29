La Línea 10 del servicio de transporte urbano de Logroño modificará el jueves por la mañana su recorrido

LOGROÑO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El itinerario de la Línea 10 del servicio de autobús urbano sufrirá modificaciones mañana, jueves 30 de octubre, entre las 12 y las 13 horas con motivo de una concentración.

Durante este período de tiempo, el itinerario se realizará conforme al siguiente detalle:

'Hospital San Pedro-El Arco': c/ Muro del Carmen - c/ Vara de Rey - Gran Vía Juan Carlos I.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo del itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su recorrido habitual.

La línea afectada recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.